أعلن الناقد السينمائي طارق الشناوي، إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك».

وكتب الشناوي، «الأستاذ الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله سيعبر أزمة كورونا، وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا، الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصري».

وأضاف، «أستاذ مفيد له إطلالة خاصة مقروء ومسموع ومرئي لا يقلد أحد ولا يستطيع أحد تقليده، ألف سلامة عليك أستاذنا. يقيني إنك إن شاء الله ستعبر تلك الأزمة وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دايما تبرع في سردها لنا».