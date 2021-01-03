طارق الشناوي يكشف عن اشتراطات وحيد حامد قبل التعاقد على «الجماعة 3»

حول تعاقد الكاتب الراحل وحيد حامد على الجزء الثالث من مسلسل الجماعة، صرح طارق الشناوي الناقد الفني، بأن الكاتب الراحل كان يعلم بأن المرحلة التي يتناولها المسلسل ساخنة وشائكة جدا، والتي تتحدث عن فترة حكم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وعلاقته بجماعة الإخوان المحظورة، وكيف فتح لهم الباب، وكيف كانوا هم يريدون الاستيلاء على الوطن، وكيف اغتالوه في نهاية الأمر، فطلب قبل أن يكتب حرية كتابة، لأنه سيتناول منطقة شائكة ساخنة بالأحداث، وهو بالفعل ما حصل عليه وتمت الموافقة له على ذلك الشرط بالفعل قالوه له «اكتب زي ما انت عايز».

شرط آخر

وكشف«الشناوي»، خلال لقائه عبر خاصية الفيديو كونفرانس بحلقة الأحد من برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، أن الكاتب الراحل اشترط أيضا قبل تعاقده، ان يكون المسلسل غير مرتبط بشهر رمضان والموسم الدرامي الخاص به، ووفق على ذلك أيضا، وأبلغوه بانه ليس بالضرورة أن يعرض المسلسل في الموسم الرمضاني 2021، حتى يأخذ وقته في الكتابة، ويخرج العمل كما يريد، مثلما حدث مع الجزئين السابقين من المسلسل.

مسلسل الجماعة، كان قد قدم الكاتب الراحل جزأين منه حتى الآن، تناول فيهما تاريخ نشأة الجماعة المحظورة في مصر على يد حسن البنا، وشارك في طبولة الجزأين الكثير من فناني وفنانات مصر والوطن العربي، يأتي في مقدمتهم إياد نصر وصابرين وعزت العلايلي، وآخرون.

الدراما المصرية هذا العام قدمت إنتاجا ضخما ومتنوعا

وعن حصاد الدراما المصرية خلال عام 2020، قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن هذا الموسم شهد عددا كبيرا وضخما من الإنتاجات الدرامية المتنوعة، بين أعمال وطنية وتاريخية وكوميدية واجتماعية وعاطفية، بأكثر من مسلسل وبأكثر من توجه وبعدد كبير من الممثلين، بعضهم كانوا يأخذون فرصة البطولة لأول مرة.