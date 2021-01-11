الصحة: «مفيش مستشفى يعاني مشكلة نقص أكسجين».. نقرأ المؤشرات كل 6 ساعات

أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، أن ليس هناك مستشفى بمصر الآن لديه مشكلة بتوفر الأكسجين لمرضى فيروس كورونا، أو للمرضى الآخرين، لافتا إلى أنه كان في زيارة ميدانية لعدد من المستشفيات بإحدى المحافظات مؤخرا، ونسب الأكسجين المخزن بتانكات المستشفيات، يتابع على مدار الساعة، ويتم إبلاغ وزارة الصحة بقراءته 4 مرات على مدار اليوم، بمعدل قراءة كل 6 ساعات، موضحا أن ذلك يعني أن وزارة الصحة تبلغ كل 6 ساعات بتوفر الأكسجين بكل مستشفيات الجمهورية.

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية اليوم، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن وزارة الصحة تحرص على تنوع مصادرها في الحصول على الأكسجين، حيث تم فتح مصانع كانت مغلقة مؤخرا، كما تم تسهيل كثير من الأمور، لإنتاج الأكسجين الطبي، مؤكدا على صحة تصريحات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، التي أطلقتها اليوم في مؤتمر صحفي، والتي اوضحت فيها أن مصر أصبحت الآن تملك احتياطي استراتيجي من الأكسجين.

وكيل الصحة: معدل إنتاج الأكسجين زاد بنسبة 50%

وتابع وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية: «احنا النهاردة الإنتاج بتاعنا من الأكسجين، أكثر بنسبة 50%، من إنتاجنا المعتاد»، ملمحا بان القراءت التي تتابعها وزارة الصحة لنسب الأكسجين بكل المستشفيات كل 6 ساعات، تضمن أن أي مشكلة قد تطرق بهذا الأمر يتم حلها سريعا «بتتحل من قبل ما تحدث أساسا».

وكيل الصحة: معدلات الإصابة بكورنا انخفضت بنسبة 21%

وعن تصريحات وزارة الصحة الأخيرة، بأن أعداد الإصابات بفيروس كورنا بدأت تنخفض في الفترة الأخيرة، أشار «عبدالفتاح»، إلى أن الوزارة، تقوم بتحليل كل القراءات الوبائية لحالات الإصابة بفيروس كرونا التي تحث في مصر، وخلال الأسبوع الاخير من شهر ديسمبر، وحتى الأسبوع الثاني من يناير، شهدت تلك الفترة انخفاض بمعدلات الإصابة بنسبة 21%، لافتا أن ذلك لا يعني أن مصر تخطت فترة ذروة الإصابات، فيجب أن يكون هناك مزيد من الوقت لنحدد ذلك.

وواصل، نحتاج لأسبوع آخر أو 10 أيام، تستقر فيها عدد الإصابات بالمعدل الحالي أو أقل من ذلك، نستطيع وقتها أن نجزم بإذا كانت مصر تخطت فترة ذروة انتشار الفيروس بالموجة الثانية أم لا.