«شعبة المصورين» تعلن أسماء 20 فائزا بمسابقة التصوير الصحفي في 7 فروع

أعلنت شعبة المصورين الصحفيين برئاسة مجدي إبراهيم، نتيجة مسابقة أفضل صورة صحفية لعام 2020، في نسختها الرابعة عشر، وذلك في حفل نظمته بساقية الصاوي مساء اليوم، تضمن إقامة معرض تستمر فعالياته لمدة 8 أيام.

واقتصر الحضور في اليوم الأول للمعرض، على الزملاء المرشحين للجوائز، وقد تم بث حفل الافتتاح وتوزيع الجوائز مباشرة عبر الصفحة الرسمية الجديدة للشعبة عبر موقع فيسبوك، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وقال مجدي إبراهيم، رئيس الشعبة، إن المسابقة تم تنظيمها في ظروف صعبة، كما واجه المصورون هذا العام ظروفا قاسية أيضا بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، ولفت إلى أن لجنة التحكيم ضمت حسام دياب، كريم نبيل، محمود خالد، هبة خميس، اوليفر ويكين، من وكالة الأنباء الألمانية، بينما ضمت لجنة تحكيم المالتي ميديا، الدكتور حسن عبد الله، وعلي شعبان السطوحي، وكانت منسق عام المسابقة جهاد حمدي.

وأعلنت الشعبة أسماء 20 فائزا بجوائز 7 فروع بالمسابقة، واثنين حصلا على شهادة تقدير كجائزة تشجيعية، وهم كالتالي:

1- فرع المالتي ميديا:

المركز الأول أحمد محمد أمين.

المركز الثاني شروق غنيم.

المركز الثالث بيشوي ماهر.

وتم منح شهادتي تقدير كجائزة تشجيعية لكل من محمد فتحي، ومحمد الجباس.

2-فرع الطلبة:

فاز بالمركز الأول أحمد قابل.

المركز الثاني سهل عبد الرحمن.

المركز الثالث حسن جمال.

3- فرع الحياة اليومية داخل مصر:

المركز الأول محمد ممدوح.

المركز الثاني محمد عبد الغني.

المركز الثالث علاء أحمد.

4- فرع الحياة اليومية خارج مصر:

المركز الأول عمرو نبيل.

المركز الثاني علي زرعي.

المركز الثالث ياسر علي مبارك.

5- فرع القصة المصورة وتقدم لها 45 قصة واكتفت اللجنة بمركزين فقط وهما:

المركز الأول رافي شاكر.

المركز الثاني أحمد جمعة.

6- الصورة الرياضية:

المركز الأول محمد بيومي.

المركز الثاني أحمد حسن.

المركز الثالث محمد حسام الدين.

7- الصورة الصحفية الخبرية:

المركز الأول محمد شكري الجرنوسي.

المركز الثاني خالد الفقي.

المركز الثالث باسم محمد شلضم.

وقالت شعبة المصورين، في بيان لها، إن المعرض سيمتد لمدة 8 أيام كاملة حتى الثلاثاء الموافق 19 يناير الجاري، ويسمح لجميع الزملاء المشاركين وللجمهور، بزيارة المعرض في الأيام التالية ليوم الافتتاح وتوزيع الجوائز.

وأوضحت الشعبة، أنه سيتم أيضا إطلاق الموقع الرسمي الجديد لها egyptpressphoto.com، بالتزامن مع حفل افتتاح المعرض، ونشر الصور الفائزة عليه بالتزامن مع إعلان النتيجة بالساقية، ويتم عبره عرض تاريخ جوائز الشعبة، وأبرز أعمال المصورين على مدار سنوات مضت.