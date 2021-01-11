شعبة المصورين الصحفيين تعلن الفائزين بجوائز مسابقتها

بدأ منذ قليل، احتفال شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين السنوي، بساقية الصاوي، الذي يتضمن معرض وإعلان نتائج مسابقة أفضل صورة صحفية لعام 2020، حيث يقتصر الحضور في اليوم الأول للمعرض، على الزملاء المرشحين للجوائز.

افتتاح المعرض بمسرح الحديقة المفتوح

وقالت الشعبة في بيان لها، إن إعلان جوائز المسابقة في نسختها الرابعة عشر، سيتم بعد افتتاح المعرض على مسرح الحديقة المفتوح بقاعة الكلمة بالساقية، على أن يتم بث حفل الافتتاح وتوزيع الجوائز مباشرة عبر الصفحة الرسمية الجديدة للشعبة عبر موقع فيس بوك، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وقالت الشعبة في بيانها: «نتباهى دوما بمدى حرصنا على حضور معرضنا السنوي، وهو بمثابة عيد للمصورين، ونود أن نتشارك سويا في خروج المعرض بأفضل شكل يليق بنا، ويحفظنا وكل أحبائنا من كل سوء في ظل الظروف التي نعيشها تحت وطأة فيروس كورونا وتبعاته»

المعرض لمدة 8 أيام

وأشارت الشعبة، إلى أن المعرض سيمتد لمدة 8 أيام كاملة حتى الثلاثاء الموافق 19 يناير الجاري، ويسمح لجميع الزملاء المشاركين وللجمهور، بزيارة المعرض في الأيام التالية ليوم الافتتاح وتوزيع الجوائز.

وأوضحت الشعبة، أنه سيتم أيضا إطلاق الموقع الرسمي الجديد لها egyptpressphoto.com، بالتزامن مع حفل افتتاح المعرض، ونشر الصور الفائزة عليه بالتزامن مع إعلان النتيجة بالساقية، ويتم عبره عرض تاريخ جوائز الشعبة، وأبرز أعمال المصورين على مدار سنوات مضت.

ولفتت إلى أنها تترقب أي تعقيب أو ملاحظة تثري المحتوى الذي بناه المصورون سويا بأعمالهم، التي يفخرون بها.

وأعربت الشعبة، عن تمنياتها بالتوفيق لجميع المشاركين سواء من حالفهم الحظ أو من شارك، مؤكدة أن جميع الفنانين المشاركين كانوا على قدر المسئولية والمهنية لتوثيق ما عاشوه خلال عام صعب، كانت الصورة الصحفية وروادها أبطالا فوق العادة كما كان العهد بهم.