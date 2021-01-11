كورونا والنجوم: 3 هزموه وانتصر على واحد وآخرون لا يزالوا يحاربون

شهدت الساعات القليلة الماضية إعلان عدد من الفنانين انتصارهم على «كورونا»، بينما لا يزال آخرون مستمرين في الحرب ضد الفيروس، في حين هزم المرض اللعين فنانا واحدا ورحل عن عالمنا.

وأعلن اليوم الفنان أمير كرارة، تعافيه من فيروس «كورونا»، حيث نشر عبر حسابه بـ«إنستجرام» سلبية مسحة كورونا، قائلا: «الحمدلله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض».

وكان كرارة، أعلن في ديسمبر الماضي إصابته بكورونا، حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا.. ياريت اللي إتعامل معايا يخلي باله.. وادعوا لي بالشفا».

تعافي الفنانة جومانا مراد

وبعد أسبوعين من العزل المنزلي، أعلنت الفنانه جومانا مراد تعافيها هي وأسرتها من فيروس «كورونا» حيث كتبت جومانا عبر «فيسبوك»، «الحمد لله أتم الله شفائي وأسرتي من فيروس كورونا اسأل الله الشفاء ودوام العافية لكل مريض».

تعافي إيمان السيد

كما أعلنت الفنانة إيمان السيد، عبر حسابها بـ«فيسبوك» تعافيها من فيروس كورونا بصورة لها من أمام حديقة منزلها.

وكانت إيمان أعلنت في ديسمبر الماضي تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا، حيث كتبت عبر حسابها بـ«فيسبوك»، «الكوميكس اللي بتتعمل على الكورونا حاليا مش بتضحكني، مش عارفة يمكن عشان لسة تعبانة وماستردتش صحتي لكن (الميمز) اللي عن فقدان حاسة الشم والتذوق بتضحكني جدا بصراحة، خلوا بالكم من نفسكم لأن هو دور صعب جدا ومرهق، حتى على المستوى النفسي، أنا حاليا ما زال عندي ضيق في التنفس واضطراب في ضربات القلب، وطبعا الرئة متضررة جدا، رغم إني مش مدخنة، عامة هو فيروس مش بيسيب الإنسان زي ماكان، ربنا يحفظنا جميعا».

إيجابية مسحة يسرا الثالثة

ومازالت الفنانه يسرا تحارب فيروس كورونا بعد مرور ثلاثة أسابيع من العزل المنزلي، ولكنها ما تزال تعاني من الفيروس، حيث أثبتت المسحة الثالثة إيجابيتها. وقالت يسرا لـ«الوطن» أن حالتها الصحيه تشهد تحسنا هذه الفترة، وما تزال تخضع لبرتوكول العلاج.

إيجابية المسحة الثالثة لـ وائل الإبراشي

ولا يزال الإعلامي وائل الابراشي، هو الآخر، يعاني من الفيروس التاجي، حيث تم إجراء المسحة الثالثة له، التي ثبتت إيجابيتها حتى الآن، حسبما أكده مصدر داخل مستشفى الشيخ زايد.

وأكد المصدر بأن الإبراشي ما يزال حتى الآن يستخدم جهاز التنفس الصناعي في الصباح فقط، بعد أسبوعين من العزل المنزلي.

إصابة الإعلامي مفيد فوزي

وكان الناقد السينمائي طارق الشناوي، أعلن إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك».

وكتب الشناوي، «الأستاذ الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله سيعبر أزمة كورونا، وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا، الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصري».

وأضاف: «أستاذ مفيد له إطلالة خاصة، مقروء ومسموع ومرئي، لا يقلد أحد ولا يستطيع أحد تقليده، ألف سلامة عليك أستاذنا. يقيني إنك إن شاء الله ستعبر تلك الأزمة وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دايما تبرع في سردها لنا».

المخرجة هالة خليل ما تزالت تعاني

وما تزال المخرجة هالة خليل، تعاني من فيروس كورونا، وتشارك متابعيها حالتها بشكل يومي، حيث أعلنت مؤخرا عن تحسن حالتها الصحية وانخفاض الحرارة التي لازمتها عشرة أيام، وذلك بعد أن أعلنت قبلها تدهور حالتها من خلال بوست قالت فيه، «شكرًا لكل الأصدقاء اللي حاولوا إمبارح يساعدوني.. شكرا على المحبة والإخلاص والجدعنة.. الكورونا تسببت في التهاب رئوي.. والنهاردة هبدأ علاج الكورتيزون.. لا شك أنها تجربة نفسية وصحية قاسية».

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وفاة الفنان هادي الجيار بفيروس كورونا

وهزم فيروس كورونا الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا أمس متأثرا بإصابته بالفيروس.

وكان الفنان هادي الجيار، أعلن الجمعة الماضية إصابته بفيروس كورونا عبر «فيسبوك» قائلا: «ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء»، لتتدهور حالته خلال ساعات ويتم نقله للرعاية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي ليرحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأحد عن عمر ناهز 71 عاما.