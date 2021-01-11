خبير تكنولوجي: تطبيق القانون يواجه صعوبة في الفضاء الإلكتروني

قال الدكتور محمد الجندي، الخبير التكنولوجي، أن الشائعات سابقا كانت سهلة، حاليا أصبحت مصدقة، وتنتشر الشائعات بسرعة بين الأشخاص، والناس تميل إلى تصديق الشائعات المعقدة، ويصبح الأمر مثل الفقاعة، وهناك شائعات تنتشر عبر «هاشتاج»، وعبر طرق معينة، يتم تحليل الهاشتاجات لمعرفة سبب ظهورها، وأن يصبح رأي عام، والذكاء الاصطناعي هو المحل الدقيق لهذه الشائعات، وخرج قانون البيانات وقوانين أخرى، بعدما ظلت فترات طويلة في الدرج.

وأضاف الجندي، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية الحياة، أن الفضاء الإلكتروني ليس له تعريف باللغة العربية، ويوجد قوانين تشمل تعريفات لا تتسق مع الفضاء الإلكتروني، فهو مجال ليس له مركز وشخص متحكم فيه، فمثلا الأكونت الخاص بفيس بوك، لا أحد يعرف أين السيرفر الخاص به.

وأوضح أن تعديل القانون، يشمل الجرائم العابرة للحدود، وسط وجود مشاكل للتعاون الدولي، والشركات التكنولوجية ترفض هذه القوانين لأنها تتحكم في المعلومات الخاصة بهم وهي رأسمال الشركات، والإشكالية ليست في إيجاد قانون ولكن هل منفذ خارج الحود له فكل الدول قادرة على التنفيذ الداخلي لأن هذا شكل من أشكال السيادة لكن عندما تكون الجريمة خارج الدولة وحدودها كيف سيكون التطبيق خاصة أن الأطراف هي شركات أجنبية، والشركات الدولي لا يوجد قانون دولي يمكنه أن يتحكم أحد فيه ولكن الاتحاد الأوروبي قام بتحجيمهم ودفعوا 140 مليون دولار لأن الاتحاد الأوروبي يعرف السيرفير الخاص بهم وكذلك الاتحاد الأوروبي قوة سياسية ضخمة.

وتابع: لا يظهر التمويل بجانب الشائعات ولكنها مدفوعة وهذا ما قام به الإخوان سابقا ويمكن استخدام الخوارزميات من أجل التعريف بالأفكار الخاصة لكل شخص، الأمم المتحدة لم تسيطر على الإرهاب الموجود على أرض الواقع لذا فمنع المتوقع ألا تستطيع أن تسيطر على الإرهاب الإلكتروني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتكب خاطئ في حق القوانين الخاصة بالشركات لذا تم إيقافه حسابه على موقع «تويتر».