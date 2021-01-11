مفكر: كلما زاد استخدام «فيسبوك» كلما ارتفعت نسبة الشائعات

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الشائعات تطال كل الجوانب، ومنها السياسية والاقتصادية، والعلمية، وهي تغازل رغبات المجتمع، وخاصة فئة الشباب، وهناك ارتفاع باستمرار فيها.

وتابع، «حوالي 30% من الشائعات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة كانت في عام 2020، وكلما زاد استخدام «فيسبوك» ارتفعت نسبة انتشار الشائعات لأنه يتم استخدامه في استهداف فئة الشباب بهذه الشائعات، والصحة حازت على النسبة الأكبر من الشائعات، في 2020، بحوالي ربع الشائعات، وبعدها التعليم، والاقتصاد، والتموين، والزراعة».

استهداف الاقتصاد في 2019

وأضاف «عسيلة» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الإثنين، أن عام 2019 كان مجال الاقتصاد له النصيب الأكبر من الشائعات، مشيرا إلى أنه في عام 2020 كان شهر أبريل هو الأكثر في إطلاق الشائعات لأنه بدأت فيه أزمة فيروس كورونا، وبالتالي تم استغلال خوف الناس لإطلاق الشائعات.

وتابع الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الشائعة هي خبر مختلق ليس له أي أساس من الصحة، وقد يكون به جزء من الحقيقة، وفي بعض الأحيان قد يكون الخبر صحيحا ولكن التعليق عليه يعطي معنى آخر، ويكون بمثابة شائعة.

حرب الإرهاب والشائعات

ولفت إلى أن الشائعات من أهم الآليات التي تتعرض لها الدول، ومنها مصر التي تواجه حرب الإرهاب على الأرض، إضافة إلى حرب الشائعات، مشيرا إلى أنه لا يوجد مجتمع بدون شائعات ولكن المشكلة في الفترة الأخيرة أنها أصبحت كثيرة جدا، والكذبة يمكن أن تلف العالم في لحظة، والأكاذيب والشائعات كانت موجودة ومتعارف عليها طوال الوقت.

وشدد على أن الشائعات تهدف لتحطيم الروح المعنوية ورفع حالة الإحباط.