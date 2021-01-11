مدير «حميات دسوق»: أسرة مصاب بكورونا طروحني أرضا ونتحمل ما لا يتحمله بشر

قال الدكتور شومان ربيع، مدير مستشفى حميات دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إن المستشفى يقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» سواء اشتباه أو عزل، منوهًا بأن الأعداد تكون أعلى من طاقة المستشفى ويتم انتظار بعض الحالات لحين إيجاد مكان عزل لكل مريض يحتاج.

لم يكن هناك مكان لعزل الحالة ووضعت في الاستقبال لحين توافر سرير

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الإثنين، أن هناك مريض جاء للمستشفى مُصاب بفشل في عضلة القلب، وتم الإبلاغ بإصابته بكورونا، ولم يكن هناك مكانا لعزله، فتم وضعه في الاستقبال لحين وجود مكان له.

أهالي المريض اعتدوا على رجال الأمن وتسببوا في إصابتهم

وأوضح مدير مستشفى حميات دسوق بكفر الشيخ، أن أهالي المريض لم يعجبهم فترة الانتظار، فقرروا نقله لمستشفى آخر، وعندما تم الحديث معهم عن بعض الإجراءات الواجب اتباعها لنقله، تجمهر عدد من أقارب المريض، وقاموا بتحطيم واقتحام بوابة المستشفى، وضربوا رجال الأمن وتسببوا في إصابتهم، وبعضهم قام بتصوير الخناقة.

أحد الأشخاص ادعى أنه صحفي وهدد بفضحي

وأشار إلى أنه خرج لمنعهم من التصوير، فخرج شخص منهم وادعى أنه يعمل صحفيًا وقال له أنه سيقوم بنشر وفضح ما يحدث، «قاموا بالهجوم علىّ فسقطت على الأرض، وتم دهس قدمي وإصابتي بجروح بسيطة»، منوهًا بأنه تم ابلاغ الشرطة، وقاموا بتحرير محضر واصطحاب بعض المعتدين.

كل مرة نتهان ونتحمل ظروف لا يتحملها بشر

وأكد مدير مستشفى حميات دسوق بكفر الشيخ، أن القانون يكفل لهم توجيه تهمة الاعتداء على موظف أثناء أداء عمله، «كل مرة نتهان وبنتحمل ظروف لا يتحملها بشر، إحنا من أول وزيرة الصحة مبنمش»، مناشدًا الإعلام بتسليط الضوء على دور القطاع الطبي الذي يتعرض لاعتداءات مستمرة.