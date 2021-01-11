«إف بي آي»: رصدنا التخطيط لاحتجاجات مسلحة تزامنا مع تنصيب «بايدن»

أفاد مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي»، اليوم الإثنين، بأنه تم التخطيط لاحتجاجات مسلحة في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، خلال الأسبوع الذي يسبق تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، وفق شبكة «أي بي سي» نيوز الأمريكية.

وكشفت نشرة داخلية لمكتب التحقيقات الفدرالي، صدرت الإثنين، ونشر الصحفي آرون كاترسكي، من شبكة «أي بي سي» مقتطفات منها، تقول إن «(إف بي آي) تلقى معلومات حول مجموعة مسلحة محددة تنوي السفر إلى العاصمة واشنطن في 16 يناير، وإذا حاول الكونجرس تنحية الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) من خلال التعديل الخامس والعشرين، فستحدث انتفاضة ضخمة».

إذا حاول الكونجرس تنحية «ترامب» فستحدث انتفاضة ضخمة

وأضافت النشرة، أنه «يُجرى التخطيط لاحتجاجات مسلحة في جميع عواصم الولايات الخمسين من 16 يناير حتى 20 يناير على الأقل، وفي مبنى الكابيتول الأمريكي في الفترة من 17 يناير إلى 20 يناير».

وأوضح كاترسكي، أن مجموعة تدعو إلى «اقتحام» المحاكم الحكومية والمحلية والاتحادية والمباني الإدارية في حالة تنحية الرئيس «ترامب» قبل يوم التنصيب، وفق نشرة مكتب التحقيقات الفيدرالي.

تحقيقات فيدرالية للبحث عن المحرضين على العنف

ويبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن معلومات من شأنها أن تساعد في تحديد الأفراد الذين يحرضون على العنف في واشنطن. وأعلن المكتب أنه سيتلقى أي معلومات سرية أو معطيات رقمية تصور أعمال الشغب والعنف في مبنى الكابيتول والمنطقة المحيطة به في واشنطن العاصمة، يوم السادس من يناير.

هذا وقال الجنرال دانيال هوكانسون، قائد الحرس الوطني الأمريكي، اليوم الإثنين، إنه تم تكليف الحرس الوطني بتعبئة ما يصل إلى 15 ألفا من القوات في العاصمة واشنطن لدعم تنصيب الرئيس الجديد، جو بايدن.