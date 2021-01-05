محلل سياسي: ظاهرة الـ«ترامبية» لن تنته بدخول جو بايدن البيت الأبيض

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي، إن عام 2021 ولد من رحم 2020، وهناك قصة رئيسية غالبة على العام، وبدون شك هي جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ميلاد اللقاح في شهر ديسمبر، أضاف قصة أخرى إلى العام الجديد.

وأضاف «سعيد» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم، إلى أن جانب من القصتين يقول إن الفيروس سيكون سريعا في الانتشار، والآخر يعطي الأمل في تصنيع اللقاحات، خاصة مع بدء التلقيح في عدد من الدول، وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية لقحت 3 ملايين شخصا حتى الآن، والتناطح في 2021 سيكون بين اللقاح والفيروس، ولكنه سيكون أفضل مهما كان الألم الموجود به.

وتابع المحلل السياسي: «نحن أمام مشهد لم يحدث في وقت سابق بالولايات المتحدة، ولكن لم يحدث أي انفجار في الأوضاع عقب الانتخابات، وحتى دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتظاهر فإن نتيجتها لم تدفع الكونجرس إلى إحالة نتائج الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا لإعادة الفرز»، مشيرا إلى أن بايدن سوف يحلف اليمين ويدخل البيت الأبيض يوم 20 يناير، ولكن هذا لا يعني انتهاء ظاهرة الـ«ترامبية».

ولفت الدكتور عبدالمنعم سعيد، إلى أن إدارة «بايدن» تنظر إلى صورة الولايات المتحدة في الخارج، وأعلن عن عدد من الخطوات في هذا الشأن مثل العودة إلى منظمة الصحة، واتفاقية المناخ، وكل هذه الأمور تمت بقرار رئاسي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، وهذه الأمور لها أولوية لدى الرئيس المنتخب.

ونوه «سعيد» إلى أن «ترامب» يسعى إلى خلق وضع متوتر على الأرض، حتى يحصل على عفو رئاسي، لكي ينجو من العديد من المشكلات في المستقبل، إضافة إلى أنه يريد أن يكون في مركز الاهتمام الأمريكي والعالمي طوال الوقت.