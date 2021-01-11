الديهي: السيسي نقل صناعة الجلود من العصور الوسطى للحديثة بـ«الروبيكي»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتناول استعراض الموقف التنفيذي الخاص باستكمال عدد من مكونات البنية الأساسية بمدينة الجلود في الروبيكي، خاصة الهناجر والورش والمحلات التجارية والمعارض.

السيسي عمل على إعادة التنظيم المركزي للإمكانيات المصرية

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «TeN»، أن السيسي فور توليه مهام منصبه؛ بدأ في إعادة التنظيم المركزي للإمكانيات المصرية، مؤكدًا أن صناعة الجلود من الصناعات الهامة، وتم وضع خطة عاجلة لنقل الصناعات والصناع لمنطقة الروبيكي بشكل يليق بصناعة الجلود، فصناعة الجلود بمنطقة المدابغ كانت تحكمها العشوائية وكانت ملوثة للبيئة ولا تليق بالصناعة ولا الصناع ولا المنتج النهائي.

وتابع، «الروبيكي تنقل صناعة الجلود من العصور الوسطي والعشوائية للعصر الحديث لأحدث الوسائل الصناعية بمكان يليق بهذه الصناعة والصناع».

الفرقاطة «بورسعيد» رمز للتحدي والصمود والبسالة

وعلى جانب آخر، أكد الإعلامي، أن الجيش المصري والقوات البحرية المصرية اليوم على موعد مع الفرح، ونحن على موعد مع الفخر بهم، فالقوات البحرية تسلمت الفرقاطة المصرية الشبحية بورسعيد المصنعة بأيادي مصرية بنسبة 100%، وشارك في بنائها 2000 مهندس وعامل مصري بالتعاون مع شركة Naval Group الفرنسية، التي تعد إحدى قلاع الصناعة الفرنسية في تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن.

مصر تصنع سلاحها وقطعها البحرية

واعتبر «الديهي» أن الفرقاطة «بورسعيد» رمز للتحدي والصمود والبسالة، وهنأ البحرية المصرية والجيش المصري والمصريين بهذه الفرحة المصرية والمحطة الهامة لمصر، معقبًا: «مصر بتصنع سلاحها وقطعها البحرية، وفيما بعد ستكون مصدر لتوريد وبيع هذه الفرقاطات لدول أخرى»، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير.