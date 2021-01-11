«الأرصاد»: سنشعر ببرودة الشتاء بداية من الخميس المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية ستستمر حتى غد الثلاثاء، وستكون أقل حدة مما كانت عليه في الأيام الماضية، إذ ستنخفض الرؤية الأفقية على الطرق، والشبورة ستكون كثيفة ولن تصل إلى الضباب، وقد تُغلق بعض الطرق، لكن عددها سيكون أقل من الفترة الماضية.

وأضافت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»، أنه بداية من يوم الأربعاء والخميس، ستنشط الرياح، وهو ما سيؤدي إلى بعض الرمال والأتربة المثارة، خاصة على الوجه البحري والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

وتابعت: «ارتفاع درجات الحرارة مستمر غدًا والأربعاء بما يتراوح بين 25 درجة و26 درجة ثم تعود غلى الانخفاض يوم الخميس بواقع 6 درجات مئوية ما بين 19 درجة إلى 20 درجة».

فرص لسقوط الأمطار بداية من الأربعاء

وأردفت، أنه بداية من يوم الأربعاء ستبدأ فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد من خفيفة إلى متوسطة وتمتد يوم الخميس إلى بعض مناطق إلى الوجه البحري من خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وواصلت: «رغم البداية الرسمية في 21 ديسمبر، لكن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية من 3 إلى 4 درجات، لكن هذا الارتفاع مؤقت بسبب المرتفع الجوي الذي أثر على البلاد وسبب تكون الشبورة الكثيفة، وبداية من يوم الخميس سنبدأ نشر بالبرودة في النهار والليل وقدوم فصل الشتاء مع سقوط بعض الأمطار، ولكن حتى الآن نحن لم نشعر ببداية فصل الشتاء».