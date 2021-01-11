«المرور» تعلن فتح جميع الطرق المغلقة بعد زاول الشبورة

بعد مرور عدة ساعات على إغلاق عدد من الطرق، بسبب الشبورة المائية، أعلنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، فتح جميع الطرق المغلقة في مختلف أنحاء البلاد، بعد زوال الشبورة الكثيفة، التي أعاقت الرؤية وحركة السيارات.

فتح جميع الطرق المغلقة بسبب الشبورة

أعلنت إدارة المرور، فتح طريق محور 26 يوليو فى الاتجاهين، والطريق الساحلي من بوابات الحمام، وطريق الإسماعيلية، وطريق والفيوم، كما تم فتح طريق العين السخنة، وأيضا فتح طريق ومحور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس، بالإضافة إلى فتح طريق السويس.

وقررت المرور، أيضا فتح طريق محور الضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي، بعد إغلاقها بسبب الشبورة التى استمرت عدة ساعات.

وكانت الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمباحث، قد أهابت بقائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم.

إرشادات لقائدى السيارات في الشبورة

أطلقت إدارة المرور، عدد من الإرشادات لقائدي السيارات، في مقدمتها استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير، أيضا تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة، وعدم التوقف على الطريق مهما حدث، بالإضافة إلى استخدام مساحات الزجاج واستخدام آلة التنبيه على فترات متطقعة.

ونصحت أيضا، بفتح زجاج السيارات بدرجة تمنع تكثيف الماء داخل السيارة، وإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة، مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض، مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

وحثت إدارة المرور، قائدى السيارات، على عدم التوقف في الشبورة على الطريق مهما حدث، وفي حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، وبعيدا عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار، وعدم النزول من السيارة حتى لاتعرض حياتك للخطر في ظل الشبورة.