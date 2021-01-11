انخفاض درجات الحرارة وحدة الشبورة نهاية الأسبوع (فيديو)

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الشبورة المائية التي تصل لحد الضباب ما زالت مستمرة في التكون على الطرق وبكثافة، وتحجب الرؤية الأفقية، شارحا أنّ كثافة الشبورة وتأثيرها يتغير من مكان لمكان ومن وقت لآخر، لكنها بصفة عامة كثيفة على الطرق اليوم ويجب الحذر منها في الفترة بعد 12 صباحا، وحتى الساعة التاسعة صباحا.

الشبورة المائية مستمرة في التكون اليوم وغدا

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أنّ الشبورة المائية مستمرة في التكون اليوم وغدا، وبدءا من يوم الأربعاء ستبدأ الشبورة في الانخفاض تماما، وتكون طبيعية ولن تصل لحد الضباب ولن يكون هناك أي مشكلة في الرؤية والقيادة على الطرق، مشيرا لارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا وبعد غدا، ثم تعاود درجات الحرارة الانخفاض ونعود للأجواء الشتوية مرة أخرى وتنخفض درجات الحرارة من يوم الخميس لتصل لـ20 درجة، بعدما كانت تصل لـ26 درجة.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا وانخفاضها الخميس

وتابع شاهين أنّ درجات الحرارة تنخفض يومي الجمعة والسبت لـ19 و18 درجة، إضافة لفرص سقوط الأمطار على السواحل، شارحا أنّ درجات الحرارة المتوقعة اليوم هي 24، بارتفاع نحو درجتين عن الأمس، وتصل غدا لـ26 درجة والأربعاء تصل لـ25 درجة، وتنخفض يوم الخميس لتصل لـ20 درجة، لكن بمجرد غياب أشعة الشمس سيكون هناك انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة طوال فترات الليل، وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وطالب بعدم تخفيف الملابس هذه الفترة، وعدم تغيير نوعية الملابس، خصوصا وأن تغيير نوعية الملابس في حد ذاته، يصيب بنزلات برد.