التنسيقية تهنئ أحد أعضائها بعد اختياره ضمن الشباب المؤثر في أفريقيا

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حسام الدين محمود، عضو التنسيقية، على اختياره من مجلة أفريقية، ضمن الشباب المؤثر فى القارة، وفقًا لما أعلنته مسابقة AfroArab Champions.

وجاء الاختيار ضمن الشباب الملهم في سن 30 من قارة أفريقيا والمنطقة العربية والشرق الأوسط، بناءً على التقييم في عدة مجالات منها، التعليم والشباب، العلوم والتكنولوجيا، الهندسة والمجتمع الوطني، والتنمية الوطنية.

وتجرى المسابقة بواسطة جهتين، وهما مجلة ماستر مايند Mastermind، التي تصدر من دولة زيمبابوي، ولها انتشار واسع بين الشباب الأفريقي، بالإضافة لموقع Guardians Of AfroArab Leadership.

وكانت أمانة مجلس النواب، استقبلت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المعينين بالقرار الجمهوري للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لاستلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية.

ويستعد النواب لأداء اليمين في جلسة غدا، الثلاثاء، التي دعا إليها الرئيس، لبدء فصل تشريعي جديد، كما يستعد نواب التنسيقية لبرلمان بمفهوم جديد، عبر تكثيف التدريبات للنواب الجدد، ودراسة المشروعات التي سيتم العمل عليها في الفترات المقبلة.