تاج الدين: متعافي كورونا قد يحصل على اللقاح لكن ليست له الأولوية

أجاب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، على سؤال طرحه عليه الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»، بشأن ما إذا كان المتعافون من فيروس كورونا المستجد في حاجة إلى اللقاح من عدمه، قائلًا إن الإنسان عندما يصاب بالمرض فإن الجسم يكون أجساما مضادة تعرف باسم IGG.

وأضاف: «من الناحية النظرية فإن المتعافي من كورونا قد يحصل على لقاح كورونا، لكنه لا يحصل على أولوية الدولة المصرية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن من أصيبوا بفيروس كورونا لن يحصلوا على مناعة دائمة».

وحول انخفاض أعداد وفيات الموجة الثانية عما كانت عليه في الموجة الأولى، قال تاج الدين، «أصبح لدى المواطنين والفرق الطبية خبرة في التعامل مع فيروس كورونا ومضاعفاته، لذلك فإن هناك حالات كثيرة تحصل على العلاج بالمنازل، وسيُجرى تخصيص فرق طبية تطوف بالمنازل للتعامل مع الحالات التي تتلقى العلاج في العزل المنزلي».

وأردف، «أصبح هناك حالة من الاطمئنان بشأن المرض، ففي الموجة الأولى، كان من يصاب بالمرض يصطحب أبناءه وجيرانه ويذهب إلى المستشفى ليخضعوا للكشوفات، لكن العلاج المنزلي صار يستخدم في الموجة الثانية من كورونا».

وواصل: «إذا حدثت أي تداعيات تستوجب أن يذهب الشخص الذي يخضع للعزل المنزلي إلى المستشفى، فإنه يجرى نقله بسرعة إلى المكان المناسب».

أما فيما يتعلق بتأثير الشبورة المائية على الجهاز التنفسي، قال مستشار الرئيس: «الشبورة بها بخار مياه، وقد يكون محملا ببعض الأتربة والشوائب، وعندما يعاني بعض الأشخاص من أمراض الجهاز التنفسية، مثل الحساسية فإن استنشاق هذا البخار سواء أكان بمفرده أو محملا بالشوائب فإنه يتعرض إلى تهيج في الأغشية المخاطية، وبالتالي فإن الكمامة تحمي كثيرًا من هذه الأثار الجانبية، إذ إنها تقلل مخاطر استنشاق بخار المياه».