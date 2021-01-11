"صحة قنا" تكشف حقيقة انفجار تنك الأكسجين بحميات نجع حمادي

نفى الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، قبل قليل، حول حدوث انفجار في خزان الأكسجين بمستشفى الحميات في نجع حمادي، شمال المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، في بيان رسمي مساء اليوم الاثنين، أنه عقب الانتهاء من ملء خزان الأكسجين الخاص بالمستشفى، حدث تسريب بسيط بسيارة نقل الأكسجين، وليس بخزانات المستشفى، وقد تم التعامل مع تسريب السيارة خلال دقائق معدودة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبادي عبد الرحمن، مدير مستشفى حميات نجع حمادي، أن المستشفى تم استلامه من أعمال التطوير للعمل منذ 7 أيام فقط، ولا يوجد به أي مرضى نهائياً، وأضاف أن شركة "آمون" المعنية بنقل الأكسحين إلى المستشفيات، قامت بملء خزان الأكسجين بالمستشفى، حتى سعة 4000 لتر، وتم إغلاق المحابس وضخ الأكسجين، خاصةً وأن الخزان يقع خارج سور المستشفى.

واضاف مدير مستشفى حميات نجع حمادى، انه بعد غلق محابس تانك المستشفى، تم حدوث تسريب بسيط من خزان سيارة شركة آمون، نتيجة لعدم إحكام غلق المحبس جيداً، وتم التعامل في دقائق معدودة مع التسريب، ولم يحدث أي شيء داخل المستشفى نهائياً.

وكان مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بحدوث تسرب أثناء تفريغ حمولة أكسجين بمستشفى حميات نجع حمادي، ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو مصابين.

ونشر المستشفى بياناً على صفحته بموقع «فيسبوك»، جاء فييه: «يا جماعه كل اللي اتنشر بخصوص انفجار تانك الأكسجين فب المستشفى ليس صحيحاً، وليس انفجاراً، كل اللي حصل إنه بعد ما عربية الأكسجين ملت التانك، هي اللي سربت شوية من المحبس، والموضوع اتحل في ثواني».