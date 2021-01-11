وزيرة الصناعة والتجارة: 57 ألف شخصا سجلوا لتحويل سياراتهم بالغاز

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك إقبال وصل إلى 20 ألف شخص لتحويل سيارتهم إلى الغاز ولكن عدد المسجلين على الموقع 57 ألفا يقومون بمراجعة الشروط على الحساب الخاص بهم وسيكون هناك مراجعات لأعداد المتقدمين من كل محافظة وتصنيف السيارات التي سيطلبها المواطنين بالإضافة إلى تنسيق مع وزارة المالية والداخلية والتنمية المحلية والبنك المركزي لتنفيذ المبادرة الخاصة بإحلال السيارات التي تعمل بالبنزين إلى سيارات تعمل بالغاز.

وأضافت جامع خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحقيقة المذاع على فضائية extra news والذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هناك طلب على الملاكي والأجرة والنماذج الخاصة بالميكروباص ستكون متاحة في أبريل المقبل ويتم مراجعة شروط خاصة لكل شخص متقدم لتوجيه إلى البنوك التي يرغب في التعامل معها بحيث تشارك جميع البنوك في هذه المبادرة بحسب تعليمات البنك المركزي يوجب إيفاد الجدارة التموينية من البنك من أجل تخريد سياراته والداخلية تقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المحلية بتخريد السيارات ووزارة الداخلية خصصت شباك واحد لتسليم كل الإجراءات وسيتم الإعلان قريبا عن كل الخطوات لتكون واضحة للمواطن حتى يستلم سياراته الجديدة وربنا يكيفهم شرها ويديهم خيرها.