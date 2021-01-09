خالد فودة: محطات خاصة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ أصبحت مدينة خضراء بالفعل وهو حلم تحقق هذا العام، وجاري استكمال باقي المنظومة لتصبح شرم الشيخ أول مدينة سياحية مزودة بخدمات الغاز الطبيعي في كل مناحي الحياة.

وأضاف أن الغاز الطبيعي دخل معظم فنادق شرم الشيخ ومعظم الوحدات السكنية، حتي السيارات جرى افتتاح اول محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي وجاري إنشاء عدد من المحطات الأخرى بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تفقده مشروع إنشاء محطتي تزويد السيارات بالغاز الطبيعي في مدينة شرم الشيخ لتصبح إجمالي المحطات بالمدينة 3 محطات.

وأكد فودة أن مشروع تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي بديلا عن الوقود العادي هو مشروع قومي بالدرجة الأولى يساعد في الحفاظ على البيئة وتقليل استلام محروقات البنزين والتي ترتفع أسعارها من فترة لأخرى.

وأشار إلى وجود مخطط لتغطية كل أرجاء المحافظة بمحطات الغاز الطبيعي لتكون جنوب سيناء خالية من أي تلوث صادر من المركبات والسيارات.

وقال إن المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة غازتك تك، أعلن أنه سيتم توصيل الغاز الطبيعي إلى المدينة الصناعية بأبو زنيمة عن طريق محطات أو سيارات خاصة، وهناك خطة تهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بمدينة الطور وهو مطلب شعبي للمواطنين.

وأضاف أن هناك خطة يجرى تنفيذها لإقامة 5 محطات في شرم الشيخ والطور لتقديم خدمة الغاز الطبيعي للسيارات، وجاري إنشاء العديد من المحطات بالتعاون مع مصر للبترول والوطنية للبترول للتوسع في إنشاء محطات الغاز.

وتابع أنه جاري استخدام أحدث وسائل النقل لنقل الغاز المضغوط إلى بعض المحطات بجنوب سيناء عن طريق سيارات خزانات سعة 5000 متر مكعب غاز لكل سيارة.

وكشف المحافظ عن مخطط تحويل بعض سيارات المحافظة لتعمل بالغاز الطبيعي لتوفير الأموال والحفاظ على البيئة.

جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول افتتح الأسبوع قبل الماضي محطة غازتك بمدينة شرم الشيخ وهي أول محطة تعمل بالغاز الطبيعي في جنوب سيناء وشرم الشيخ.