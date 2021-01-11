إحالة السائق المتسبب في مصرع مهندس تحت عجلات سيارته لتحليل مخدرات

قررت النيابة العامة، إحالة سائق النقل «تريلا»، المتسبب في مصرع مهندس على طريق الواحات إلى مصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة منه، بيانًا لمدى تعاطيه أي مواد مخدرة أم لا، وانتدبت النيابة الطبيب الشرعي، لتشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وكيفية وفاته، وطلبت تحريات الشرطة النهائية حول الواقعة التي أسفرتا عن مصرع المهندس شهاب عبدالرحمن أمام زوجته، بعد أن حاول الإمساك بالسائق المتهور الذي «كسر» عليه، خلال قيادته سيارته، وكاد أن يتسبب في تعرضه لحادث بسبب قيادته الجنونية.

أفادت تحقيقات النيابة العامة، بأنها إخطارًا صباح يوم العاشر من شهر يناير الجاري، بوفاة المجني عليه «شهاب الدين عبدالرحمن» مهندس، ووصول جثمانه إلى مستشفى (6 أكتوبر المركزي)، وبانتقال «النيابة العامة» لمناظرة جثمانه، تبينت إصابته بعدة إصابات بالرأس واليد اليسرى، وتلقت «النيابة العامة» على إثر ذلك محضرًا من الشرطة باصطدام المجني عليه بسيارته بسيارة نقل بطريق الواحات أمام حي الأشجار، وكشفت التحقيقات من سؤال شهود الواقعة وزوجة المجني عليه التي كانت صحبته وقتئذٍ أنه حدثت مشادَّة كلامية بينه وبين قائد سيارة النقل بعد وقوع الحادث، طالب خلالها المجني عليه قائدَ سيارة النقل بالنزول منها فلم يستجبْ وتحرك بسيارته فرارًا، فتشبث المجني عليه بها ووقع لذلك قتيًلا.

القبض على المتهم بعد ساعات من الحادث

وكانت تحريات الشرطة، تمكنت من تحديد المتهم قائد سيارة النقل، فضُبط وباستجوابه فيما نُسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا قرَّر حدوث مشادَّة كلامية بينهما لاصطدام سيارتيهما بالطريق، مُدعيًا أنه تحرك بسيارته خلال المشادة امتثالًا لأمر جندي «بوحدة الميزان» بالطريق حيث أمره بالتوقف بسيارته إلى جانبه منعًا لتعطيل حركة السير، وأنه لم يشاهد المجنيَّ عليه متشبثًا بسيارته، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات ، وعاينت «النيابة العامة» السيارتين وما بهما من تلفيات.