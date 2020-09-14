مصرع مهندس وإصابة ابنه وسائقه في تصادم على "صحراوي" بني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم بين سيارتين، على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، اليوم، قرب بوابة "بياض العرب"، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تولت نقل الضحايا إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود متوفى ومصابين بمكان الحادث.

ودفع فرع هيئة الإسعاف، برئاسة الدكتور إسلام عساف، بـ3 سيارات نقلت جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسعاف المصابين، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

وأفاد مصدر بمديرية الصحة بأن الحادث نتجت عنه وفاة "ماهر أنور سليمان"، 50 سنة، مهندس، وإصابة ابنه "كارل ماهر"، 16 سنة، طالب، باشتباه كسر في الحوض، وسائقه "محمد محسن محمد"، 23 سنة، باشتباه كسر في القدم اليسرى، وجميعهم يقيمون بمحافظة المنيا.

وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.