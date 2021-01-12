أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه المصري في بنك مصر بعد خفضها

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في تقديم العديد من القروض الشخصية، والأوعية الادخارية، منها شهادات الادخار التي تناسب احتياجات العملاء، لجذب المزيد منهم.

وترصد «الوطن» أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه المصري في بنك مصر 2021 بعد خفضها، وفئات الشهادات، وفقا لسياسة البنك المعلنة.

شهادات الادخار بالجنيه المصري في بنك مصر

ـ شهادة القمة ذات العائد الشهري، مدة الشهادة 3 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد شهرياً، معدل الفائدة 11%، فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ـ الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير، مدة الشهادة 3 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد ربع سنوي، معدل الفائدة 8.50% عائد متغير، فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ـ شهادات العائد الشهري الثابت 5 سنوات، مدة الشهادة 5 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد شهرياً، معدل الفائدة 9%، فئة الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها.

ـ شهادات العائد الشهري الثابت 5 سنوات، مدة الشهادة 5 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد سنوياً، معدل الفائدة 9.50%، فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ـ شهادات العائد الشهري الثابت 7 سنوات، مدة الشهادة 7 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد شهرياً، معدل الفائدة 9.75%، فئة الشهادة 750 جنيهاً ومضاعفاتها.

ـ شهادة أمان المصريين، مدة الشهادة 3 سنوات، قابلة للتجديد مدتين فقط، يصرف العائد في نهاية المدة، معدل الفائدة 13%، فئة الشهادة 500، 1000، 1500، 2000، 2500 جنيه.

جدير بالذكر أن بنك مصر يقدم العديد من شهادات الادخار بالعملات الأجنبية، منها شهادة الادخار بالدولار، وشهادات الادخار باليورو، من القروض بدون الحاجة إلى ضامن، وتختلف مجالات التمويل بين تمويل الحصول على السيارات والتمويل العقاري والقروض الشخصية، كما أنه يوفر شهادات ادخارية بأسعار فوائد تنافسية.