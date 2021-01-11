نجوى فؤاد: ضحيت بحياتي الأسرية عشان الفن.. وقلت «باي للرقص»

قالت الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد، إنها تتلقى أدوارا لا تناسبها، ويكون المعروض مشهد أو 2 فقط، وهذا لا يتناسب مع تاريخها الفني، كما أن هناك حصر لها في أدوار الشر فقط وهذا لا تفضله.

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، «بلاقي مشهد أو اتنين بيتعرض عليا ودور شريرة وده مش مناسب ليا، الشباب الجديدة اللي بيكتبوا مبقوش يتفكروا الناس اللي قاعدة في البيت اللي عندهم عطاء كبيرة زي صفية العمران ونجوى فؤاد، لو اتعرض عليا دور حلو مش هقول لأ وبعدين بيقولوا لسه راقصة وبتعمل مش عارف ايه أنتي عارفة لا يجوز بقى، أنا أعتزلت في عز مجدي وكنت حالة خاصة مكنش مناسب اشتغل وبدأت وأنا صغيرة».

وتابعت: «فيه جيل أجانب من الراقصات ومفيش مصريات غير دينا مش هتسلم الراية لحد، الأيام بتجري والعمر بيجري معانا، كان الزي زمان مكنش زي دلوقتي ده أقل حاجة وكان في احترام من الجمهور ولما كنت بطلع المسرح، أنا اعتزلت لما حد قالي وأنا بقدم عرض قمر 14 عاوزين نشوف الآسي توك، قولت لازم اعتزل مفيش مجال خلاص»

وواصلت: «قلت باي للرقص، بس التمثيل والفن لسه بعشقهم وضحيت بحياة الأسرية بسبب الفن، مكنش في زمان الأدوات الموجودة دلوقتي ولو خلفت كان ممكن اتخن وده قرار صعب عليا وشباب ضاع ومكنتش قادرة أعمل حاجة تانية وللأسف اختياري كان للفن بس الحمدلله، لو رجع بيا الزمن هفكر شويا كان أبويا وأمي توفوا مكنش حد بيوجهني ودلوقتي بقى عندي خبرة كبيرة في الحياة».