نجوى فؤاد: اللي بيحصل مع حورية فرغلي من علامات الزمن الصعب

قالت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، إن ماتعرضت له الفنانة حورية فرغلي، من تجاهل البعض لها في الوسط الفني، والانتقادات التي طالتها بسبب تغير شكلها إزاء العمليات الجراحية التي أجرتها، يعد أمرًا محزنًا جدًا «بصراحة كلامها وقّع قلبي، بنت مسكينة».

وأضافت نجوى فؤاد، لـ«الوطن»: «حورية فرغلي، فنانة ناجحة، وقبل كده كان الكل يتمنى يكلمها كل شوية، لكن معلش اللي بيحصل معاها حاليًا من علامات الواقع الصعب اللي بنعيشه، ومش عايزة أعمم الموضوع ونظلم بعض الناس».

واستطردت «عارفة إن حورية عندها عملية تانية المفروض تعملها قريب، وبقولها هتتعالجي وهترجعي زي الأول إن شاء الله وربنا يطمنا عليكِ».

وكانت نجوى فؤاد، قد تمنت أن يقوم الجميع بالدعاء للفنانة فيفي عبده، التي تعرضت لوعكة صحية مؤخرًا، واصفة إياها بـ «الست الجدعة المحبة للحياة والرقص وعايزة تدلع نفسها».

عيد ميلادي يوم 16 يناير ولا أحتفل به

وبشأن طريقة احتفالها بعيد ميلادها يوم 6 يناير، قالت نجوى فؤاد ضاحكة «عيد ميلادي يوم 16 يناير، لكن التاريخ المكتوب على الإنترنت ده غلط، وأنا مش بحتفل بعيد ميلادي خالص، بفرح في بيتي مع أهلي واللي بيخدموني ويحبوني، سعادتي بالدنيا لما يكونوا كويسين ودي هدية ربنا ليا».

قبل نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، ظهرت نجوى فؤاد للمرة الأولى على شاشة السينما من خلال فيلم «شارع الحب» ورقصت أمام عبدالحليم حافظ وهو يغني «قولوله الحقيقة».

رقصت على ألحان كبار الموسيقيين

وذاع صيت نجوى فؤاد، وشاركت في العديد من الأفلام، ولحن لها خصيصًا كبار الموسيقين أبرزهم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

ومن الأفلام التي شاركت فيها نجوى فؤاد «أضواء المدينة، المجانين في نعيم، احنا التلامذة، ارحم حبي، وداعًا ياحب، إسماعيل ياسين في الطيران، حلوة وكدابة، هارب من الزواج، أجازة غرام، الراجل ده هيجنني، الباحثة عن الحب، نورا، امرأة سيئة السمعة، ممنوع في ليلة الدخلة».