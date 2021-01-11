نجوى فؤاد: حياتي كتاب مفتوح.. وأرفض مبدأ كتابة مذاكراتي

قالت الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد، أنها لا تريد كتابة المذكرات الخاصة بها، لكي يتم عرضها في مسلسل تليفزيوني، على غرار بعض كبار النجوم، لأن حياتها الجميع يعرفها، ولا يوجد أي معلومات جديدة، مؤكدة أنها ذكرتها في كل الحوارات الصحفية واللقاءات التليفزيونية.

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، «للأسف أنا مش عاوزه أكتب مذكراتي وأنا بسرد بنفسي كل شيء في لقاءاتي الصحفية والحوارية ومعنديش حاجة مخبية أنا حياتي كتاب مفتوح مفهاش حاجة غلط وفي نجاحات كتيرة جدا ومواقف تشرف والمشكلة مش مشكلة فلوس اه مأكيد محتاجة فلوس بس المذاكرات فيهاش جديد لو اتكتبت هما عاوزينها عشان المسلسل ولا أفضل ذلك في مسلسلات كتيرة اتكتبت عن شخصيات واتعلمت بشكل غير اللي المفروض تتعمل به واتقال جزء من الحقيقة بس وأنا رافضة المبدأ نفسه».

وتابعت: «ربنا يخلي لينا السيد الرئيس والدولة تتقدم لقدام وميبقاش في مشاكل وربنا يخلصنا من الوباء الموجود ده، هعتبر الحديث في البرنامج هدية عيد ميلادي».

وعملت الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد، في عدة أفلام استعراضية عربية ومصرية على مدار أكثر من 20 سنة والتقي بكبار نجوم الزمن الجميل من الممثلين والملحنين وكان لها فرقة استعراضية خاصة بها تسافر لتقدم أفضل راقصاتها في عدة دول أمام مسئولين أجانب وعرب.