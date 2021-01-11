الإمام الأكبر والثقافة.. جهود مؤثرة في نشر الوعي والوسطية الدينية

يعد الأزهر الشريف أحد أهم ركائز الفكر والثقافة في مصر والعالم الإسلامي طيلة ما يزيد على ألف عام، رغم التطورات الفكرية والثقافية المتسارعة، حيث ونشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تقريرا حول جهود الإمام الأكبر المؤثرة في نشر الوعي، والثقافة الدينية الوسطية، في مستهل عامه السادس والسبعين، حيث تحتفل صفحات الأزهريبن هذا الشهر بميلاد الإمام الأكبر يوم 6 يناير من كل عام، حيث أكد المركز أن ولاية الإمام الطيب لمشيخة الأزهر الشريف خير شاهد على ذلك؛ للآتي..

⁩يشارك الأزهر سنويا بجناح خاص به في معرض القاهرة الدولي للكتاب، لتعزيز القيم، ونشر الثقافة، والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، ويتضمن الجناح إصداراته، ودورياته، وحولياته العلمية والأدبية، وندوات ولقاءات ثقافية تفاعلية، وعرض بانوراما لذاكرة الأزهر، وعروضا مسرحية باللغة العربية والإنجليزية، وإنشادا وابتهالات بأكثر من لغة، وأمسيات شعرية، وورشا للرسم والخط العربي.

السلم الاجتماعي

مشاركات الإمام الإعلامية؛ سيما برامج رمضان، التي تناول فيها العديد من الموضوعات المطروحة على الساحة الدينية والثقافية والتربوية، والتي تدعم السلم المجتمعي، وتدعو إلى مكارم الأخلاق، وتصحح المفاهيم.

التوسع في افتتاح «لجان إفتاء فرعية» تابعة لمجمع البحوث الإسلامية في جميع أنحاء الجمهورية؛ تيسيرا على جمهور المستفتين، ونشرا للوعي الديني المستنير.

إنشاء قسم «متابعة المحتوى الديني في وسائل الإعلام» تابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ومعني برصد الفتاوى الشاذة والمتطرفة وتصحيح المفاهيم، وإعداد معالجات دينية وثقافية لقضايا الساحة ومستجداتها.

المسابقات الثقافية

تنظيم المسابقات الدينية والثقافية؛ لرفع مستوى الوعي الديني، وتشجيعا على القراءة، ورصد جوائز قيمة للفائزين فيها.

إطلاق مشاريع تثقيفية عديدة، منها مشروعي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: «حكاية كتاب» ومن خلاله يعرف المركز بأهم كتب المكتبة العربية، ومؤلفيها، على تنوعها وثرائها، ومشروع «قدوة» الذي يقدم فيه المركز تعريفات بشخصيات مؤثرة في مصر والعالم، مع إبراز جوانب نجاحها وتفوقها؛ لتكون خير قدوات للنشء الصاعد والشباب.