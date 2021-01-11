زايد: إطلاق موقع لقاح كورونا بعد وصول الشحنة الثانية الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالحصول على كل لقاحات كورونا التي تحتاجها الدولة المصرية، موضحةً: «خبرتنا مع الوباء ده عرفتنا أد إيه إن مصر عظيمة»، لافتتة إلى أن صندوق «تحيا مصر» سيمول التطعيمات وبخاصة للأسر الأكثر احتياجا والأطقم الطبية.

«تحيا مصر» سيكون الذراع التمويلي للقاحات كورونا

وأضافت زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «أون»: «لدينا رجال أعمال بدأوا يشاركون ويبدون رغبتهم في تحمل نفقات بعض التطعيمات، لكن صندوق تحيا مصر سيكون الذراع التمويلي للقاحات، وكلنا سنعمل تحت مظلة الصندوق، وذلك حفاظا على العدالة الاجتماعية».

وتابعت، «التمويل ليس عائقًا في سبيل الحصول على اللقاحات، لكن العائق هو زيادة الاحتياج العالمي وعاجل في وقت قليل والعالم كله يحتاجه بواقع 7 مليارات نسمة، ونحن نعمل على إتاحة اللقاح مجانا لغير القادرين، وحتى الآن لا نعلم ما إذا كان يجب الحصول على هذا اللقاح بشكل موسمي أم لا، وسنعمل على ضمان الاستدامة، وكل القطاع الخاص ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية التي تريد المساهمة في تمويل اللقاح ستعمل تحت مظلة صندوق تحيا مصر».

وأكدت وزيرة الصحة، أن موقع تسجيل طلبات الحصول على اللقاح جاهز للإطلاق من الأسبوع الماضي بكل تفاصيله، لكن الوزارة في انتظار الحصول على الشحنة الثانية من أجل تدشينه بداية من الأسبوع المقبل.