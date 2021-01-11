وزيرة الصحة: الدولة تعمل على إتاحة لقاح كورونا للجميع

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تعمل على إتاحة اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» للجميع، وذلك حسب الأولويات في التوزيع، وذلك لضمان وصول اللقاح للفئات الأكثر احتياجًا أو الأكثر تعرضًا للإصابات أو المضاعفات في حالة الإصابة بفيروس كورونا.

صندوق تحيا مصر سيتكفل بالفئات الأكثر احتياجا

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أن الفئات الغير قادرة والذي سيتكفل صندوق تحيا مصر بشمولهم في منظومة توزيع اللقاحات، محصورين بالفعل لدى وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك وزارة المالية، كما أنهم مُحددين بالأرقام البطاقات القومية.

ربط سيستم وزارة الصحة بمنظومة تكافل وكرامة

وتابعت: «دول مش هننتظر أنهم يطلبوا اللقاح أو يطلعوا يقولوا إحنا محتاجينه، بمجرد تسجيلهم على موقع الوزارة الخاص بطلب اللقاحات، إحنا اللي هنوصل لهم، هيحطوا الرقم القومي، والسيستم هيظهر إن الرقم القومي ده من ضمن الفئات الأكثر احتياجًا أو لا، فالسيستم تم ربطه مع منظومة تكافل وكرامة، ووزارة المالية».

بعض رجال الأعمال والبنوك طلبوا تطعيم العاملين

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن عددًا من البنوك ورجال الأعمال، وكذلك اتحاد الصناعة، قد تقدموا بطلب الحصول على لقاحات من أجل تطعيم العاملين لديهم على نفقتهم الشخصية، «وده اللي هنعمله بإذن الله».

رجال الأعمال دعموا الوزارة كثيرا قبل اللقاحات

وتابعت: «رجال الأعمال لم يتبرعوا فقط للقاحات، الناس دي قدمت تبرعات بملايين الجنيهات في الشهور الماضية وفي الجائحة، حتى صغار رجال الأعمال تبرعوا، وبوجه لهم الشكر نيابة عن كافة الأطقم الطبية على المجهود اللي بذلوه معانا».