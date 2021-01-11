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هشام طلعت مصطفى يتكفل بتطعيم 2 مليون مواطن من غير القادرين

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الوطن
11:03 م | الإثنين 11 يناير 2021
رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى

رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى

أكدت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، أن العديد من رجال الأعمال أبدوا استعدادهم للتبرع بتقديم اللقاحات لغير القادرين ضد فيروس كورونا .

وأوضحت وزيرة الصحة ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية "على قناة MBC Masr ، أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى سيقوم بالتكفل بتلقيح 2 مليون مواطن من غير القادرين ضد فيرروس كورونا ، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة غداً بالتنسيق مع وزارة الصحة وصندوق "تحيا مصر" .

 

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