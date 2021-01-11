الإعلامية ميرفت المليجي تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت الإعلاميه ميرفت المليجي بطريقة كوميديه تعافيها من فيروس كورونا حيث كتبت عبر حسابها بـ"فيسبوك": "مش أنا خلصت علي الكورونا وفوقتلكم ".

وكانت أعلنت ميرفت في ديسمبر الماضي عن إصابتها بفيروس كورونا بطريقة ساخرة قائلة «الماسحة طلعت إيجابية وهتفضالكم الشاشة من بعدي.. إفرح يا عمرو يا أديب.. إتنجمي يا لميس ياحديدي.. إتلمعي يا منى يا شاذلي».

وكان أعلن اليوم عدد من الفنانيين تعافيهم من فيروس كورونا فقد أعلن الفنان أمير كرارة، تعافيه من فيروس «كورونا»، حيث نشر عبر حسابه بـ«إنستجرام» سلبية مسحة كورونا، قائلا: «الحمدلله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض».

كما أعلنت الفنانه جومانا مراد تعافيها هي وأسرتها من فيروس «كورونا» حيث كتبت جومانا عبر «فيسبوك»، «الحمد لله أتم الله شفائي وأسرتي من فيروس كورونا اسأل الله الشفاء ودوام العافية لكل مريض».

و أيضا الفنانة إيمان السيد، عبر حسابها بـ«فيسبوك» تعافيها من فيروس كورونا بصورة لها من أمام حديقة منزلها.

كما أعلن الفنان وكتب مجدي صبحي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تعافيه من كورونا قائلا "اشكر الله أولًا وأخيرًا عليى نعمة الشفاء من كورونا اللعين.. بعد صراع مع المرض لمدة 20 يوم عذاب».