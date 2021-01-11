يوسف القعيد: السد العالي معجزة مصرية خلقت فلاحا جديدا

قال الكاتب يوسف القعيد، إن إقامة السد العالي في هذه الظروف والمعركة السياسية الرهيبة التي كانت تخوضها مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر يكاد يكون معجزة لأنه إنجاز شعبي وإنجاز دولة ولم يحدث من قبل وكان من المستحيل أن يتم لولا إرادة الشعب وزعامة الرئيس جمال عبدالناصر وارتباط الناس واستعدادهم للتضحية والفداء من أجل مصر ومثل هذا المشروع العظيم.

وأضاف القعيد خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، عبر شاشة on: رغم كل الحملات التي أثيرت ضد المشروع ورغم كل ما جرى من عمليات إعلامية وصدور كتب وتصوير أفلام، لكنه غير الحياة في الريف المصري وخلق فلاحا جديدا وأرضا جديدة وزراعة جديدة، لأن المياه بالنسبة إلى مصر مسألة شديدة الاهمية وهي شريان الحياة الاول والأخير الذي لا بد من تواجده بشكل مستمر ومتواصل على مدار العام.

وتابع أن السد ضمن التعامل مع فيضان نهر النيل بشكل اقتصادي وجيد وبعيد المدى، كما أنه لخص كفاح المصريين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي من أجل حياة كريمة والاعتماد على أنفسهم وبلدهم وزراعتهم ومن أجل أن تكون حياتهم أفضل.

وأردف: السد العالي بالنسبة لأجيال كثيرة هو رمز من رموز العزة الوطنية والفخر، وأنا عاصرت كل هذا الكلام يومًا بيوم وسط الفلاحين، ومن كان يتابع الفيضان قبل السد العالي عندما يغرق القرية وتظل فترة طويلة عاطلة عن أي شيء ولا يمكن زراعتها فإنه يدرك أن منع إغراق الأراضي المحيطة بالنيل مسألة تصل إلى حد المعجزات، ولم يكن أحدا يتصور أنه من الممكن التعامل معها.