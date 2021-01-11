هدى عبدالناصر: تأميم القناة رد فعل على وقف تمويل السد العالي

قالت الدكتورة هدى جمال عبدالناصر ابنة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والباحثة والأستاذة في العلوم السياسية، إن تأميم قناة السويس جاء كرد فعل على وقف تمويل السد العالي من جانب إنجلترا، أمريكا، والبنك الدولي، وكان يعي جيدًا أن ما فعله لن يمر بسهولة، وبالفعل تعرضت مصر للعدوان الثلاثي في عام 1956م، وعندما جرى تأميم القناة اعتزمت امريكا، إنجلترا، وفرنسا عقد مؤتمر في لندن لتدويل القناة، وجرى تحديده في 16 أغسطس من عام 1956، وهو ما أدى إلى إضراب الشعوب العربية.

لم أحضر تحويل مجرى النيل بسبب الامتحانات

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، عبر شاشة on: أكثر ما تأثرت به آنذاك عندما مشيت في أنفاق السد، ولم تكن المياه غمرتها بعد، وكان المكان عبارة عن خلية نحل والجميع كان يعمل، وبالفعل استطاعت مصر التغلب على التحديات ودشنت السد، وللأسف لم أستطع الذهاب معه عندما انتقل إلى مكان تحويل مجرى النهر في مايو 1964 بسبب الامتحانات، لكنني تابعت هذه العملية في التلفزيون.

وتابعت: أصعب لحظات مرت على جمال عبدالناصر في نهاية عام 1958 حتى أوائل عام 1960، عندما حدث خلاف بينه ورئيس الاتحاد السوفيتي إذ كان يقدم الدعم لمصر لبناء السد، وهذا الخلاف أدى إلى إبطاء العمل في السد والمصانع وأحجم الاتحاد السوفيتي عن امداد مصر بالأسلحة، وكان مصدر الخلاف هو الحزب الشيوعي السوري وقت الوحدة، إذ طلب عبدالناصر حل الأحزاب السورية، لكن رئيس الحزب الشيوعي السوري هرب وبدأ في نشاطه ضد مصر من روسيا، وهو ما لم يتقبله جمال عبدالناصر.