هدى عبدالناصر تكسر نهج أبناء "الزعيم" وتدخل مشهد السياسة بعضوية الشيوخ

يحظون بنصيب وافر من الحب والاحترام، كما نال والدهم من قبل خلال حياته السياسية، ابتعدوا عن المشهد السياسي سنوات طوال، يخوضون غمار الأعمال المجتمعية، ينتمون إلى طبقة رجال الأعمال، كان محرم عليهم استغلال اسم والدهم الزعيم ورئيس الجمهورية في أي موقف، يتعاملون معاملة عادية، "كان بيقولنا ممنوع نستخدم منصبه في المدرسة أو أي مكان"، بحسب تصريحات تليفزيونية سابقة لنجله المهندس عبدالحكيم عبدالناصر نجل رئيس الجمهورية الراحل جمال عبدالناصر.

"هدى ومنى وخالد وعبد الحميد وعبد الحكيم"، أبناء الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، لم يكن لأحدهم مشاركة من قبل في الحياة السياسية النيابية بمصر، على مدار سنوات طوال، حتى كسرت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل، تلك القاعدة بعد انضمامها لعضوية مجلس الشيوخ بالتعيين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن قائمة الـ100 عضواً بالمجلس، وهي القائمة التي اتسمت بالتميز والتوازن ومراعاة تمثيل كافة التخصصات المهنية التي تحمل خبرات نوعية في مجالاتها ، بالإضافة إلى التمثيل القوي للمرأة، وباتت أول أبنائه الذين يتولون منصبًا في الحياة النيابية المصرية.

هدى عبدالناصر بعد تعيينها في الشيوخ: أشكر السيسي لدعمه المرأة

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، نص القسم الدستوري الذي أدلت به الدكتورة هدى ضمن أعضاء مجلس الشيوخ، اليوم، في الجلسة الافتتاحية الأولى له، والمذاعة على الهواء مبالشرة بالتلفزيون المصري، لتبدأ رسميا مهامها الرسمية في عضوية "الشيوخ".

"مسئولية كبيرة ستفرض عليها التزامات تجاه المجلس"، هكذا عبرت من قبل الدكتورة هدى جمال عبد الناصر في تصريح سابق لـ"الوطن" عن منصبها الجديد، لافتة إلى أنها ستعمل على دراسة عدد من القوانين داخل مجلس الشيوخ، لا سيما القوانين التي تهم المواطنين، وتقدم له خدمة مباشرة.

وأشادت ابنة الرئيس الراحل، بنسبة تمثيل المرأة سواء في انتخابات مجلس النواب، أو داخل مجلس الشيوخ، بقولها: "المرأة ممثلة بشكل غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي، وكل التحية والتقدير للقيادة السياسية، على دعمها للمرأة، إحنا خدنا مساحة غير مسبوقة، والمرأة المصرية تستحق ذلك، بل أكثر".

وبدأ مجلس الشيوخ أولى جلساته بالمجلس في دور الانعقاد الأول، اليوم، والتي تشهد حلف الأعضاء اليمين أمام رئيس المجلس.

وطبقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب "والتي سيتم بناء عليها اجراء الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ"، يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.