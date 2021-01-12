هدى عبدالناصر: هناك مشروعات تكميلية للسد العالي لم تنفذ

كشفت هدى عبدالناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أن هناك مشاريع أخرى تكميلية لمشروع السد العالي لم تتم، ولذلك هوجم هذا المشروع وكان هذا الهجوم بمثابة الهجوم على جمال عبدالناصر نفسه الذي بنا هذا المشروع.

آثار جانبية محسوبة

وقالت «عبدالناصر» في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع قناة ON الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين، أن الآثار الجانبية للسد لم تكن مفاجئة وكانت معروفة منذ بداية المشروع، وكان هناك مشروعات تكميلية للسد العالي، مثل مشكلة الطمي وغيرها، ولكن هذه المشروعات لم تتم.

عمل ضخم وصامد

وتابعت ابنة الرئيس الراحل: «أستغرب جدا من الحديث عن مشكلة الطمي وهناك مشاريع أخرى تعوضه، وأحب أن أقول إن العمل ضخم وواقف، وصمد أمام كل الهجوم، ولم يكن الهجوم عليه مجرد هجوما على السد ولكن هجوما على جمال عبدالناصر نفسه».

هجوم يخدم أعداء الوطن

أما الكاتب يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، فقد قال إنه في أيام الحملات التي صاحبت بناء السد العالي، كانت هناك العديد من الافتراءات التي وجهت لهذا المشروع، والاتهامات التي اتهمته بأنه أفسد خصوبة الأراضي المصرية، وتسبب في مشاكل كبيرة للريف المصري، وكل هذا غير صحيح، وبدأ بعد انتهاء فترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتم الهجوم عليه لأنه أبرز مشاريعه، وحينها هوجم في عدد آخر من إنجازاته مثل القول إن حرب 1956 لم تكن لها أهمية، ولكن هذا الحديث يحبط الإرادة المصرية، ولا يخدم إلا أعداء الوطن.

تذكار لشعب ضحى بالكثير

وأضاف «القعيد» في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع نفس البرنامج أن أهم شيء في السد العالي هو النجاح في إنجازه، وأن هناك شعبا ضحى بكل شيء من أجل بناء هذا المشروع.