رامي صبري يرفض التعليق على أزمته مع صناع «شكرا» لـ عمرو دياب

أثار صمت الفنان رامي صبري، بعد الهجوم عليه من قبل صُنّاع أغنية «شكرا» للفنان عمرو دياب، تساؤلات العديد من جمهوره، لا سيما بعدما طالب الشاعر أيمن بهجت قمر، نقابة الموسيقيين بالتحقيق معه.

علمت «الوطن» من مصادر مقربة من رامي صبري، أن الأخير فضل الصمت تمامًا، باعتبار ما يتعرض له حربًا قوية من بعض الشعراء والملحنين، رغبة منهم في عدم نجاحه ومنافسته للفنان عمرو دياب، وذلك حسبما قالت المصادر.

وكان الشاعر تامر حسين، قد شن هجومًا عنيفًا على الفنان رامي صبري، بعدما طرح الأخير أغنية «شكرًا» للفنان عمرو دياب، بصوته عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، مُعتبرًا ذلك بالتعدي على حقوق الملكية.

وكتب تامر حسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا ذوقياً للمرة المليون حاولت أصلح اللى بيعمله وقلت إنه زيه زي الفانز اللى بتعمل cover لأغنية بما إنها نزلت رسمى»، متابعًا: «لكن الحقيقة إنه فى سوء نية وتجاوز سخيف ووجه مقارنة مش فى صالحه لو غنى 20 سنة كمان لقدام معرفش مُصر يخسر ليه؟».

وتابع: «فعلاً قلبت سويقة وجهل بالقانون وجهل فى التعامل مع الزملاء والكبار.. رامى محتاج يفهم ذوقيات كتير فى المهنة دى وفى الأصول ويثقف نفسه شوية ويدخل مرحلة النُضج ويعرف إن الفن أخلاق ويتعلم من زمايله اللى سابقينه بأخلاقهم قبل فنه».

وأضاف: «تامرحسنى وحماقى فى حتة تانية وفى المكانة دى لأنهم مهتمين بالأخلاق قبل الفن ومعندهمش مشاكل فى العلن».