عزيز الشافعي وتامر حسين يفتحان النار على رامي صبري: أنت غلطت في كلامك

أثارت أغنية «شكرا»، إحدى أغنيات ألبوم الأخير للمطرب عمرو دياب، الذي طرح بعنوان «يا أنا يا لاء»، أزمة كبيرة في الفترة الأخيرة بين ملحنها عزيز الشافعي، والمطرب رامي صبري، الذي أكد أن المحلن أعطاها له أولا ليعلموا عليها سويا ويغنيها رامي، ولكن بعد ذلك ذهب به إلى المطرب عمرو دياب التي طرحها بألبومه الأخير، وللحديث عن تلك الأزمة استضافت الإعلامية لميس الحديدي ملحن الأغنية عزيز الشافعي ومؤلفها تامر حسين، في لقاء عبر خاصة الفيديو كونفرانس، ضمن حلقة السبت من برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON».

تامر حسين: كتبت الأغنية من سنة ونص وأتناول تجربة شخصية بها

شدد مؤلف الأغنية تامر حسين أنه كتبها منذ أكثر من عام نصف، وكشف أنه كان قد اخبر عمرو دياب أن لديه تجربة شخصية سيئة في حياته، تخص الناس التي تبث إلينا الطاقة السلبية «الناس اللي بيتدوني دايما طاقة سلبية، وحتى لما أنجح يضايقوني، فأنا كان نفسي أقول للناس اللي عايز يفضل في حياتي وهيساعدني على إبداع ونجاح أهلا وسهلا بيه، واللي هيديني طاقة سلبية بقوله شكرا»، فكانت تجربة شخصية لي أنا وليس لمطرب عمرو دياب، التي ربطها بعض بحياته الشخصية وهذا غير صحيح.

عزيز الشافعي: كل كلام رامي صبري غلط وأنا اللي قررت مشتغليش معاه تاني

وعن أزمة الأغنية مع رامي صبري، يقول عزيز «أنا هختصر بس عشان عمرنا ما كنا هنتكلم في الموضوع ده، لو رامي منزليشي البوست اللي نزله، هو قال كلمتين أننا ببقي شغال معاه في أغاني وبديها للفنان عمرو دياب، وقال أنه مش هيشتغل معايا تاني وخد القرار ده»، وأكد عزيز، أن كل هذا الخطأ، فليس هناك أغاني كنت أعمل عليه مع رامي صبري أو غيره، وذهب بها لمطرب أخر، «ده محصليشي»، ولا هو صاحب قرار أنه «ميشتغليشي معايا»، لأني أنا من أبلغته بهذا القرار من خلال رسالة مع صديقهم المشترك محمد حامد.

وأردف أن رامي صبري مطرب موهوب ونجم، وسبق أنا تعاونت معه أنا وتامرحسين في أكثر من أغنية وشاركنا في نجاحه، بالاخص في عام 2020 والسنوات التي قبلها، لكن قراره بعدم العمل معه من جديد، يرجع لانه لم يعد هناك تفاهم يجمعهم ولا «الكيميا وزي الناس ما بيقولوا»، منتقدا ما قام به «وكان عيب أنه هو يكتب الكلام ده ويقوله».

تامر حسين: اتصدمنا بكلام رامي صبري

فيما ألمح الشاعر تامر حسين، أنهما صدموا بكلام رامي صبري، «أنا في خجل أني اقول أن رامي كان يقصد يعمل تريند»، ولست افهم فكرة إقحام الفنان عمرو دياب في أي جملة، وهل لو كان غناها أحد أخر غير عمرو دياب، هل كان سيفعل رامي نفس الأمر.

وأكمل «مين اداك الحق يا رامي أنك تدعي، وهو ادعاء غير اخلاقي، انا بحب مهنتنا دي جدا وبعتز بيها، ونفسي سيرة الفنانين في الوسط الفني، نرتقي بيها في التعاملات بتاعتنا»، مصرحا أنه دائما ما يسمع الكثير من المطربين أغنيات له ويغنوها أخرون في النهاية.

تامر حسين: حماقي عنده أخلاقيات عالية

وحكي أنه مرة عرض أغنيات على المطرب محمد حماقي من قبل، وأعجب بها الفعل، لكنه تأخر في قراره ولم تكن ذوقه، وطرحت الأغنيات بألبومات لعمرو دياب على سبيل المثال، «لا ده يعرف ولا ده يعرف»، لكن عمر ما حماقي طلع وتجاوز باخلاقه العالية وقال الأغنية «دي كانت بتاعتي».

ووجه حديثه لرامي صبري قائلا له «لو انت عندك مشاكل في الرؤية، أو مش شايف الأغنية من أول يوم، أنا مش هسيب مسقبلي واستنى أن أنت يبقى عندك نضج فني، عشان تختار أغنية، الحركة معجبتناش خالص».

تامر حسين: مينفعشي في كل نجاح نطلع نعادي الناس ونتهمهم بالباطل

وتابع، أنا رامي تجمعني به علاقة زمالة وصداقة، ولكن لابد ان نرسي مبدأ أنه في كل نجاح، «هنطلع نعادي ونتهم الناس بالباطل»، وهو أتهمنا بالباطل بدون أي وجه.

وشرح أن أي مطرب حين ياخذ قرار في أغنية بغنائها، هناك ما يسمى بعقد تنازل في الصنفات الفنية، إذا كان هناك جدية من قبل هذا المطرب لهذه الأغنية يحرص على تلك الإجراءات، «وأغنية ضكرا بذات، لا قولنا لرامي نعملك عليها تنازل، ولا قولناله الأغنية دي معاك، وانا بقالي 8 شهور بكلمه عنها أنها أغنية عمرو دياب»، نافيا أن يكون قد عرض الأغينة علىه من الأساس، ولكن عزيز هو من أسمعه لحنها منذ عام ونصف، ووقتها قال لنا «اللحن جريء عليا لانه بيلحن لنفسه وعنده منطقة في التلحين خايقف يخرج منها، ومتبقاش الأغنية شبه اللي بيغنيه».

وأشار إلى أن بعد تلك الأغنية تعاون هو ورامي في أغنيات (خطيرة، وغريب الحب مين فاهمه)، «وعزي عمله أغنية (خاصمت الشوارع) ونجحت»، فالنجاح بشرف وعزة نفس وكرامة بدون أن تتهم الناس بالباطل مهم، وللأسف أوصلنا إلى منطقة تمس سمعتنا وشرفنا المهني، رغم أننا لم نطلب منه من قبل ان يعطينا أموال وأجر معين «وهو يشهد على الكلام ده، هفهو غلط ولغاية ما جينا عمال يعتذر مع اصدقاء مشتركين، وعنده خجل أنه يطلع يعمل كدا، وانا مش هضغط اناه يعمل كدا، بس اتمني متكرريش تاني».

تامر حسين وعزيز الشافعي: تجمعنا كيميا على المستوى الفني والإنساني

حول تعاون الملحن عزيز الشافي والشاعر الغنائي تامر حسين، لأكثر من مرة مع المطرب عمرو دياب، قال «تامر»، إن الحقيقة عزيز لديه «زوق»، معين بالفلكور الذي يحبه بشكل كبير، وأول ما صنع أغنية «يا منعنع»، والتي نجحت بشكل كبير، «فحسيت أننا وعزيز ممكن نعمل بذوقنا حاجة مختلفة بمناسبة الفلكور»، وبدأن ذلك بأغنية «يوم تلات»، لعمرو دياب وكانت «قرفتها حلوة أوي بالبلدي»، هذا بالإضافة أن عزيز صديق محترمم وجدع، «فالكميا تلاقت إنسانيا وفنيا».

وبدوره أوضح عزيز الشافعي، أنه بالأساس ملحن، لكنه يكتب ويؤلف الأغاني أيضا، وكتب جزء كبير من أغانيه، ولكنه يحب أن يصنف كملحن، مؤكدا أن تامر حسين من أهم الشعراء في مصر والوطن العربي وله أسلوبه وطريقته، ويتميز ببناء مختلف لأغانية، وأحببت أن أتعاون معه حتى نصل سويا لشكل جديد بالأغنية، ظهر للناس في أغنيات (يوم تلات، وقدام مرايتها، وسهران) ومؤخرا في أغنية «شكرا».

وتابع، من الجيد أن يتعاون الملحن مع شعراء كثيرين، أو يكتب بنفسه، أو يعمل على أغنيات مع تامر حسين، أو شعراء أخرين كأمير طعيمة أو نادر عبدالله أو أيمن بهجت قمر، لأن هذا ينتج عنه محتوى محترك للناس.

عزيز الشافعي: أغنية شكرا وصلت للناس بشكل كبير

وعن الألبوم الأخير للنجم عمرو دياب «يا أنا يا لاء» وأفضل الأغنيات التي تعاونا فيها عزيز وتامر مع عمرو بهذا الألبوم، صرح عزيز أنه يرى أن أغنية «شكرا»، وصلت للناس بشكل كبير، ولكنه أيضاأعجب بأغنية «عايز أعمل زيك»، لشاعر تامر حسين والموزع اسلام عبدالمنعم، وبالطبع كذلك أغنية «طبل»، التي عمل عليها هو والشاعر أيمن بهجت قمر والموزع توما، مضيفا «الألبوم كله كان أغاني حلوة وأغنية (محسود) من كلمات تركي أل الشيخ والحان خالد عز، عملت صدى هايل جدا».

ومن جانب أشار الشاعر تامر حسن، إلى أن أغنية «شكرا»، بالنسبة له «حسيت أنها قرار»، فمن واقع تجربة شحخصية عشت فيها من 2019، «حاسس أننا مش عايز ناس تعطلني في احلامي وطموحاتي»، وأرى أنها أغنية مبهجة وفيها راحة بال لكل من يسمعها، كاشفا اناه قال سلام كما تقول الأغنية لكل من بث فيه طاقة سلبية، موضحا أن ما قصده من الأغنية طرد أي طاقة سلبية.