رامي صبري يتحدى عمرو دياب بتسريب أغنية «شكرا» بصوته.. فيديو

فاجأ المطرب رامي صبري جمهوره بتسريب أغنية «شكرا» بصوته، بعد أن طرحها المطرب عمرو دياب بصوته ضمن أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ».

واستخدم صبري الكلمات الأصلية للأغنية التي غناها دياب بصوته، فيما اعتمد على لحن وتوزيع مغايرين، لما تم طرحه أخيرا، حيث اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصرف رامي صبري بمثابة تحدٍ للفنان عمرو دياب، والملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين.

وكان رامي صبري قد شن هجوماً عنيفاً علي الملحن عزيز الشافعي، متهماً إياه بمنح عمرو دياب أغنية «شكرا» رغم اتفاقه معه عليها، حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخد أغنية مني وإحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب، بنفس الشكل التوزيعي والموزع، أغنية شكرا كده للي سابنا وأغنية زي ما أنتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى.

ورد عزيز الشافعي علي اتهام صبري له عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك» قائلاً: «مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا في نجاح فنان وبيزود رصيده مع الناس بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز».

وأضاف الشافعي في منشوره: «رغم إن كلامه كله (مالوش أي أساس من الصحة) أحب دايما أشوفه ناجح وبيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي وقراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني ونكتفي بنجاحاتنا، وبعتذر للسادة الصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز أدي الموضوع أكبر من حجمه».

وأضاف: «بكتفي بالبوست ده وبالكلام المحترم اللي كتبه زميلي و شريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية "شكرا"، أما بخصوص "زي مانتي" فممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد وتسألوه».