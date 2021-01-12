كفر الشيخ تسجل 14 إصابة و5 وفيات بكورونا.. وضبط شخصا زور تحليل «pcr»

سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، طبقا لنتائج تحاليل «pcr»، فضلا عن تسجيل 5 حالات وفاة بينهم أم وابنتها طبيبة النساء والتوليد، وطبيب بيطري، وجرى تكفين وتسايم الجثامين لذويهم.

وقال مصدر طبي مسؤول بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، إن حالات الإصابة موزعة على مستشفيات الحامول المركزي، وصدر كفر الشيخ، وفوه المركزي.

وأضاف المصدر، أنه جرى عزل جميع الحالات التي ثبت إيجابية تحاليل «pcr» بالبروتوكول المتبع العمل به، من قبل وزارة الصحة، إما بالعزل المنزلي أو النقل لمستشفيات عزل طبي.

وتوفيت طبيبة نساء وتوليد، أمس، إثر إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تخضع للعزل المنزل، ونُقلت لمستشفى كفر الشيخ العام عقب تدهور حالتها، لكنها رحلت في أثناء محاولة زملائها إنقاذها، بينما لحقت بها والدتها التي كانت تخضع للعلاج بقسم العزل في مستشفى كفر الشيخ الجامعي، عقب سماع خبر وفاة ابنتها.

وفي سياق آخر، أصدر معمل الفيروسات الكبدية بالزعفران في مركز الحامول، المختص بإجراء تحاليل، pcr لمرضي كورونا والمسافرين للخارج، بيانا له أكد فيه أن الجهات الأمنية بميناء الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ألقت القبض على أحد المسافرين لتزويره شهادة تحاليل الـpcr، ونسبها للمعمل.

وقال بيان للمعمل نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن سلطات ميناء الغردقة تواصلت مع الدكتور أيمن رمضان، مدير معمل الفيروسات الكبدية بالزعفران، للتأكد من هذه الشهادة.

ذكر البيان، أن مدير المعمل أكد أن هذه الشهادة مزورة، وليس للمعمل علاقة بها؛ إذ أن الأختام بها ليست مطابقة لأختام المعمل.

وأضاف البيان، أن هذه هي المرة الثانية من نفس الأسبوع التي تضبط فيها شهادة مزورة؛ إذ سبق وأقدم أحد المواطنين إلى معمل الزعفران منذ أيام وبحوزته شهادة، وبالرجوع إلى سيستم المعمل والمعامل المركزية، اتضح أنها ليست مسجلة على السيستم، وأبلغت الشرطة وتم التحفظ عليه.