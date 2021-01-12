تطوير خدمات المياه في مغاغة بالمنيا بتكلفة 12 مليون و323 ألف جنيه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، تطوير خدمات المياه والصرف بتكلفة 12 مليونا و323 ألف جنيه بمركز مغاغة، خلال عام 2020، في إطار تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

وقال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الخدمات شملت تغيير وإحلال جزء كبير من مواسير المياه بمركز ومدينة مغاغة، وبعض القرى التابعة لها، ضمن خطة الإحلال والتجديد السنوية، بطول 2650م، بأقطار 4 و6 بوصة لقرية أبا البلد، بتكلفة 1017000 جنيها، وبطول 4650م، بالأقطار ذاتها، في قرية ميانة، وتقدر بتكلفة 95000 جنيها.

وبطول 370 مترا بقرية برطباط، بتكلفة 100000 جنيه، وبطول 2050 مترا بقرية أولاد الشيخ، بتكلفة 1650000 جنيه.

وتم إحلال وتجديد خزانين بمحطة طراد النيل، وتجديد كمبريسور بمحطة مياه الصعايدة، و2 خامد صدمات لطلمبات الشبة بالمحطة، بتكلفة 120000 جنيه.

وقللت نسبة الفاقد في المياه؛ إذ بلغ الفاقد سنة 2018 – 2019، 28%، بينما بلغ فاقد المياه في السنة التالية 2019 – 2020، نسبة 11%، أي أنه قللت نسبة الفاقد في المياه بنسبة 19%.

وتم إحلال وتجديد جهاز كلور، 6 بوستر كلور، بمحطات: شم القبلية، ودير الجرنوس، وعباد شارونة، وأبا البلد، وأبوبشت، وطراد النيل، بتكلفة 200000 جنيه، وكذلك إحلال وتجديد 3 طلمبات شبه بمحطات طراد النيل، ملاطيه، بتكلفه 110000 جنيه.

وعملت 51 توصيلة مياه للأسر الأكثر احتياجا، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بتكلفة 127500 جنيه، وكذلك 766 توصيلة كودية، بتكلفة 6284218 جنيه، و855 وصلة تنظيمية، بتكلفة 2619902 جنيه، ليصل إجمالي الوصلات إلى 1621 وصلة، بتكلفة 8904120 جنيها.

وأكد «الشهاوي» استمرار الشركة في تقديم الخدمات وتحسينها، طبقا للخطط الموضوعة للوصول لرضا المواطن المنياوي.