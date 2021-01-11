"بني سعيد" حزينة.. وداع أليم لعريس المنيا المتوفي قبل زفافه بساعة

خيمت مشاعر الحزن والأسى على الأهالي في قرية "بني سعيد"، التابعة لمركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، بعد وفاة الشاب "كيرلس شحاتة"، مدرب سباحة، قبل ساعة واحدة من عقد أكليل زفافه بكنيسة القرية، في واقعة أصابت الجميع بالذهول والصدمة.

وعاشت القرية يوماً استثنائياً لم تشهده من قبل، ففي الوقت الذي كانت أنظار الجميع تتوجه إلى كنيسة القرية، التي كانت تستعد لعقد أكليل زواج "كرليس" خطيبته "أريني إسحاق"، تحول الأمر إلى قداس لجنازة الشاب، الذي يتفق الجميع على نبل أخلاقه وتواضعه.

وذكر الأهالي أن الشاب لفظ أنفاسه الأخيره فجأة وهو يرتدي بدلة الفرح، إذ كان يستعد لعقد أكليل زواجه في تمام الساعة الخامسة عصراً من مساء اليوم الاثنين، إلا أنه فارق الحياة في حوالي الساعة الرابعة، مما أصاب الجميع بحالة من الصدمة والذهول، وقد بكاه الجميع متأثرين بوفاته المفاجئة وفي هذا التوقيت.

وكانت أسرة الشاب "كيرلس شحاته"، 26 سنة، مدرب سباحة، تستعد للاحتفال بأكليل زواجه مساء اليوم الإثنين، داخل كنيسة "الشهيد العظيم مارجرجس"، بقرية "بني سعيد"، التابعة لمركز أبوقرقاص، وقد طبعت عائلته كروت دعاوى الفرح، تضمنت عبارات "والآن قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد وتكون عيناي وقلبي فداك كل الأيام.. أنا طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز حبيبتي خير من اللآلىء وكل الجواهر لا تساويها"

وتضمن كارت الدعوة: "حينما ذهبت أذهب، وحينما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، إنما الموت يفصل بيني وبينك.. شئت فأعلنت وبيدك باركت وبحلول روح قدسك ستكمل ما بدأت لتجدد وعدك بصلاة أكليل الابن المبارك كيرلس شحاتة علي الابنة المباركة أريني إسحاق".

وتضمنت الدعوة "ندعو سيادتكم والعائلة لحضور صلاة الإكليل المبارك وليلة الحنة بمشيئة الرب مساء يوم الأحد 10 يناير، بمنزل العائلة، وتناول طعام الغداء ظهر يوم الإثنين 11 يناير بمنزل العائلة وصلاة الأكليل الساعة الخامسة عصراً بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس ببني سعيد، وليملأ الرب حياتكم بالأفراح المقدسة".

وكتب عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبارات مواساة ونعي ورثاء للشاب "كيرلس"، مؤكدين صدمتهم فور تلقي خبر وفاته في يوم زفافه.