كورونا تجبر نقابات على اللجوء للموبايل.. و«الصحفيين» تطبق «فوري» اليوم

تبدأ اليوم نقابة الصحفيين تفعيل خدمة فوري لسداد الاشتراك السنوي للأعضاء وتسديد رسوم مشروع العلاج للأعضاء وأسرهم كأحد الطرق الأربعة التي أعلنت عنها النقابة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وأعلنت النقابة عن تقديم خدماتها التقليدية فقط بمقرها خلال 3 ساعات يوميا من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا كالقروض والإعانات واعتماد الأوراق.

واتخذت عدد من النقابات نفس النهج مثل نقابة المهندسين التي أعلنت قبل أشهر ميكنة الخدمات التي تقدمها للأعضاء وبدأت بمشروع الرعاية الصحية عبر تدشين تطبيق إلكتروني، كما تم الإعلان عن دليل مشروع العلاج إلكترونيا، بينما نظمت نقابة الإعلاميين مشروعا للعلاج دون رسوم بحيث يستفيد العضو والحاصل على تصريح مزاولة المهنة من الخدمات العلاجية بشكل مباشر.

تطبيق إلكتروني للمهندسين واستفادة مباشرة للإعلاميين

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين 4 طرق لتسديد الاشتراك في مشروع العلاج هي الخصم من البدل وإيفاد مندوب من المؤسسة معه كشف الزملاء الراغبين في دفع الرسوم بالنقابة، وإرسال الرغبة في تقسيط قسمة الاشتراك على رقم واتس آب خصصته النقابة لهذا الغرض، فضلا عن خدمة فوري التي من المقرر تفعيلها بدءًا من اليوم الثلاثاء.

وقال محمد شبانة سكرتير عام النقابة في بيان عنه إنه في ظل الإجراءات التي تتخذها النقابة لحماية أبنائها من انتشار فيروس كورونا فقد أصدر مجلس النقابة عدة قرارات منها التجديد التلقائي للعام الجديد «2021» لكل الزملاء المشتركين في مشروع العلاج للعام الماضي «2020» وأسرهم، وكذلك تجديد كارنيه عضوية النقابة، ويمكن للمشتركين الجدد استخدام خدمة مشروع العلاج والحصول على استمارات التحويل الطبية بمجرد التواصل مع موظفي العلاج حتى يشترك.

4 طرق للتسديد منها الخصم من البدل

كما قرر المجلس منح الزملاء فترة زمنية تمتد لنهاية شهر فبراير القادم لسداد قيم الاشتراكات الخاصة بهم، على أن يختار كل منهم ما يناسبه من طرق السداد التالية:

1 - عبر السداد والتحويل عن طريق خدمة «فوري» وسيتم تفعيلها أونلاين من الثلاثاء المقبل 13 يناير.

2 - الزملاء من غير الصحف القومية والمعاشات الراغبين في خصم الاشتراك كاملا بحسب قواعد العام السابق من البدل أو المعاش الخاص بهم، يقومون إرسال ما يفيد موافقتهم على هذا عبر أرقام الواتس التالية: ( 01023186949- 01023187290- 01099741154 - 01099221357 )، أو البريد أو الإيميل الخاصين بالنقابة.

3 - الزملاء من الصحف القومية، والخاصة والحزبية لمن يرغب، يتم تجميع اشتراكاتهم وإرسالها بكشف مفصل مع مندوب واحد لدفعها بمقر النقابة.

4 - كل الزملاء الراغبين في تقسيط الاشتراك، يقومون بإرسال هذه الرغبة عبر أرقام الواتس الواردة سابقا في البند رقم (2).

خامسا: يتم استلام كارنيهات العضوية والعلاج عبر أحد الطرق التالية:

- عبر خدمة التوصيل من «فوري» لمن يرغب من الزملاء وهي ضمن الخدمات المتاحة مع تفعيل الخدمة.

- ترسلها النقابة على نفقتها لكل الزملاء المشتركين بجدول المعاشات والوفاة.

- ترسلها النقابة على نفقتها لكل الزملاء المغلقة صحفهم أو المفصولين أو المستقيلين، على أن يقوم الزملاء بتأكيد عناوينهم الحالية لإرسال الكارنيهات عليها عبر الواتس على الارقام التالية: ( 01023186949- 01023187290- 01099741154 - 01099221357 ).

- يتسلم مندوب من كل صحيفة الكارنيهات الخاصة بالزملاء بها من مقر النقابة، ليتم تسليمها لهم بمقر صحيفتهم.

سادسا: في حال انتهاء فترة السماح الممتدة حتى نهاية فبراير، بعدم قيام أي من الزملاء بدفع قيمة اشتراكات عضويته ومشروع العلاج، سيلغى اشتراكه في المشروع وستحصل منه كامل المبالغ التي قد يكون استخدمها في أي من خدماته، وسترحل قيمة اشتراك عضويته للعام القادم.