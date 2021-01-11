«المهندسين» تدشن دليل الرعاية الصحية إلكترونيا لأعضائها بسبب كورونا

تتواصل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها عدد من النقابات المهنية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، لاسيما في هذا التوقيت وفي مستهل عام جديد يتم فيه سداد رسوم التجديد سواء للعضوية أو لمشروع الرعاية الصحية، ومن هذه النقابات نقابة المهندسين التي دشنت تطبيقا إليكترونيا باسم "نقابة المهندسين المصرية- نقابتي" ليتم من خلاله الاشتراك وتجديد الاشتراك للعضوية ومشروع العلاج، في ظل شكاوى عدد من الأعضاء من بعض العقبات بينما أشاد البعض الآخر بهذا الإجراء لمنع انتشار عدوى الفيروس المستجد.

تطبيق إليكتروني

وبعد التطبيق الإليكتروني وخدمة الكول سنتر، أعلنت نقابة المهندسين عن توفير دليل الرعاية الصحية إليكترونيا عبر الرابط التالي:

http://eea.org.eg/PageDetails.aspx?ID=2383

ويتضمن الرابط المذكور تحميل دليل أطباء القاهرة والجيزة وأطباء المحافظات ودليل مستشفيات القاهرة والجيزة ودليل مستشفيات المحافظات لمشروع الرعاية الصحية لعام 2021.

وتعد هذه الخطوة بديلة لاستلام كتاب العلاج الورقي في مثل هذه الظروف، لتضاف إلى إجراءات أخرى تم الإعلان عنها ومنها إمكانية توصيل البطاقات العلاجية للمنازل، واستمرار اعتماد بطاقات عام 2020 حتى نهاية يناير الجاري مراعاة للظروف الحالية فضلا عن دعوة النقابة لأعضائها بعدم الحضور لمقرها.

كول سنتر

وأوضحت النقابة أنّه جرى التنبيه على الجهات الطبية المشاركة في المشروع باستمرار تقديم الخدمة طبقا لقرار استمرار اعتماد بطاقات العام الماضي، وأشارت إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمي بنجاح الاشتراك والسداد عن طريق خدمة الموبايل، مع وجود خدمة كول سنتر للرد على الاستفسارات والمعاونة في ذلك برقم تليفون 0235317300.

وأعلنت النقابة منذ نحو أسبوع أنها تلقت ما يقرب من 27 ألف مشترك عبر تطبيق "نقابتي" من ضمن حوالي 121 ألف مشترك حتى 29 ديسمبر الماضي، كما تلقت النقابة أكثر من 8 آلاف مكالمة عبر خدمة الكول سنتر للرد على الاستفسارات.