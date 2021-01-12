خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2021

تقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وسدادها إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة، ومع بداية شهر يناير يبحث المواطنون عن طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي، وتعتمد الشركة نظام تحصيل فاتورة التليفون الأرضي من المواطنين وفق اتفاق مسبق من قبل المتعاقد سواء كان السداد شهري أو ربع سنوي أو سنوي، وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها بشكل يومي ومستمر خطوات الاستعلام وسداد الفاتورة إلكترونيا على النحو التالي:

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا

1) الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هنـــــــــا.

2) إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على «اظهر الفواتير»، فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

3) الضغط على اختر للسداد ثم خانة ادفع أعلى الشاشة.

4) تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على "سدد".

5) اختيار طريقة الدفع سواء بالفيزا أو الماستر كارد، وهي آخر خطوة لاستكمال سداد الفاتورة إلكترونيًا بنجاح.

كما يمكن للعملاء دفع فاتورة التليفون الأرضي الثابت عن طريق الذهاب إلى منفذ أو مقر الشركة في فروعه المختلفة في نطاق الجمهورية، أو دفعها من خلال منافذ فوري، أمان، خدماتي، مصاري، BEE، راديو شاك، أو من خلال مكاتب البريد المصري بجميع المحافظات.

وتقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات مختلفة من خلال التليفون الأرضي تشمل الانتظار ومكالمة من عدة أطراف التي تشمل مكالمة واحدة مع أكثر من متصل، والخط الساخن وخاصية التتبع وعدم الإزعاج التي يمكن من خلالها إيقاف استقبال أي مكالمة على التليفون الأرضي واختصار الأرقام والمنبه التي تشمل استخدام التليفون الأرضي كمنبه، وإظهار رقم الطالب والمانع الكودي وخاصية الاستقبال فقط.