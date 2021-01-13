القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية طب

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، فى أول مهامه صباح أمس اجتماع لجنة اختيار العمداء بالجامعة بحضور عضوية كل من الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة السابق، وذلك لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الطب البشرى.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

من جانبه أكد الدكتور الجيزاوى، حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.

وأشار إلى أن لجنة اختيار عميد كلية الطب البشرى ضمت كلا من الدكتور أحمد سعيد أحمد الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجى بالكلية، والدكتور محمود عبدالصبور محمود الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجى وعميد كلية الطب الأسبق.

وكان وزير التعليم العالي قد قرر تكليف الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث للقيام بأعمال رئيس الجامعة لحين تعيين رئيس جديد للجامعة عقب تعيين لدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة عضوا بمجلس النواب بالتعيين حيث إقيم له حفل تكريم ووداع بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والذي شدد خلال الحفل بالتعاون المثمر والبناء بين المحافظة والجامعة والانجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية

وكان الدكتور السعيد قد وجه الشكر لمحافظ القليوبية على التعاون والدعم اللامحدود مع الجامعة ومعاونتها لأداء رسالتها في خدمة أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة.

أضاف السعيد أنه شرف بالعمل بالجامعة خلال 22 شهرًا الماضية،وواجه مع العاملين والقيادات العديد من التحديات والصعوبات التي تغلب عليها بفضل الله ثم الإخلاص والتعاون والتفاني بروح الفريق.