«الجيزاوي» قائما بأعمال رئيس جامعة بنها بعد تعيين «السعيد» بالبرلمان

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، اليوم الاثنين، قرارًا بتكليف الدكتور ناصر خميس الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، للقيام بأعمال رئيس الجامعة لحين تعيين رئيس جديد للجامعة.

وودع الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم الاثنين، أعضاء ومنتسبي الجامعة في أخر يوم عمل له، بعد تعيينه عضوًا بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية.

وقال «السعيد» في بيان أصدره اليوم، إنه شرف بالعمل بالجامعة خلال 22 شهرًا الماضية، وواجه مع العاملين والقيادات العديد من التحديات والصعوبات التي تغلب عليها بفضل الله ثم الإخلاص والتعاون والتفاني بروح الفريق، من أجل رفعة شأن الجامعة ومصلحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

أضاف: «أود أن أؤكد لكم أن الجامعة تزخر بالعديد من العلماء الأكفاء والقيادات المتميزة في مختلف المجالات العلمية والبحثية والإدارية الذين يحققون كل يوم العديد من الإنجازات التي نفخر بها جميعا على كافة المستويات».

وأكمل أنه في نهاية مسئوليته بإدارة الجامعة اليوم، فإنه يتوجه بخالص الشكر والتقدير للجميع، وأيضا كافة القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والإعلامية بمحافظة القليوبية، وعلى رأسها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على التعاون والدعم اللامحدود مع الجامعة ومعاونتها لأداء رسالتها في خدمة أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة.