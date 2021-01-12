عاجل.. فريدة الشوباشي تؤدي اليمين الدستورية

أدت النائبة فريدة الشوباشي اليمين الدستورية، بعدما افتتحت الجلسة الإجرائية للبرلمان باعتبارها رئيس البرلمان وأكبر الأعضاء سنا، وتلاها العضوان المعاونان لها، ثم باقي الأعضاء.

وانطلقت الآن أعمال الفصل التشريعي الجديد 2021 - 2026، حيث بدأت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب المصري الجديد، والمنتخب، وذلك وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس للانعقاد في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.