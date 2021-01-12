أشرف سردينة أول نائب يعيد القسم بالجلسة الإجرائية: «المايك» السبب

تعرض النائب أشرف سردينة عضو مجلس النواب لموقف محرج، في أثناء أداءه اليمين الدستورية لعضوية المجلس بعدما تعطل «المايك» قبل أن يتمكن من أداء اليمين، الأمر الذي اضطره لإعادته أكثر من مرة بسبب أخطاء في الألفاظ وذلك في الجلسة الأولى الإجرائية لمجلس النواب المصري في دورته الجديدة.

وافتتحت النائبة فريدة الشوباشي الجلسة وأمرت بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد وقرارات اللجنة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن ثم تلت النائبة فريدة الشبوباشي اليمين الدستورية باعتبارها رئيسًا للجلسة الاجرائية كأكبر الأعضاء سنا، وتلى اليمين بعدها العضوان المعاونان لها، باعتبارهم أصغر الأعضاء ثم توالي النواب في تلاوة القسم بالترتيب.

وانطلقت أعمال الفصل التشريعي الجديد 2021 - 2026، حيث بدأت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب المصري الجديد المنتخب، وذلك وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس للانعقاد في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.