مصرع شاب مجهول الهوية أسفل عجلات القطار بطنطا وتناثر أشلائه

لقي شاب مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، مصرعه على شريط السكة الحديد بطنطا في بمحافظة الغربية، بعد أن صدمه قطار حال عبوره الشريط.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بدهس قطار، أحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد، بالقرب من رصيف المنصورة بمحطة سكة حديد طنطا.

وانتقلت القيادات الأمنية، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام قطار بشخص في العقد الرابع من العمر، يرتدى كامل ملابسه، خلال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ووفاته في الحال، ونقلت أشلائه إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، واستأنف القطار سيره.

وكلفت إداره البحث الجنائي بالتحري، لكشف ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.