وفاة الدكتور «حازم الكاشف» استشاري الأشعة بطنطا متأثرا بكورونا

توفي الدكتور حازم محمد محمود أستاذ الأشعة بكليه طب القصر العيني، اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا بشكل مفاجىء وجرى حجزه داخل أحد أقسام العزل على مدار10 أيام حتي وافته المنية.

وجرى تغسيل وتكفين جثمان الطبيب الراحل طبقا للإجراءات الاحترازية وتسليمها الي ذويها لدفنها بمقابر الأسرة .

ونعي الدكتور جرجس رزق أمين عام نقابة الأطباء بالغربية الطبيب الراحل داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله قبولاً حسنًا ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

فيما واصلت مديرية الصحة استمرار رفع حالة التأهب والاستعداد القصوي لاستقبال كافة الحالات المشتبه في إصابتها بعدوي فيروس كوفيد 19 من خلال متابعة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمه لكافه الحالات تزامنا مع اتخاذ كاف’ الإجراءات والتدابير الاحترازية .

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